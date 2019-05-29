Gülen’e yazdığı kararında ‘Mehdi’ diyen o hakim ağır müebbet yedi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e, yazdığı bir kararda "Mehdi" nitelendirmesinde bulunan ve daha sonra meslekten ihraç edilerek tutuklanan eski hakim İlhan Karagöz yargılandığı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İlhan Karagöz katıldı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık İlhan Karagöz'ün Balyoz davasında bilirkişi olarak görev yapan TÜBİTAK çalışanlarının yargılandığı davada hakimlik yaptığını belirtti.

ELEBAŞINI MEHDİ İLAN ETMİŞTİ

Sanık İlhan Karagöz'ün duruşma tarihinden önce sanık ve müdahil avukatlarının haberi olmadan duruşma açarak karar yazdırdığı anlatılarak sanık Karagöz'ün bu kararında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i peygamber soyundan gelen "mehdi" diye nitelendirdiği kaydedildi. Eski hakim Karagöz'ün darbe girişiminden 11 gün önce verdiği kararında, Risale-i Nur'dan örnekler verdiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hükümete karşı darbeye teşvik ettiği de vurgulandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETLE YARGILANIYORDU

Duruşma savcısı mütalaasında sanık İlhan Karagöz'ün "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi; "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ise 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi talep edildi. Mütalaada, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarının ise "Anayasayı ihlal suçu kapsamında eridiği belirtilerek bu suçlardan ayrıca ceza verilmesine yer olmadığı ifade etmişti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALDI

Yapılan yargılama bugün sona erdi. Mahkeme heyeti sanık İlhan Karagöz'ü 'Anayasayı ihlal' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.