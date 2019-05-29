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Irak Cumhurbaşkanı Salih’i ’nde ağırladı

Başkan Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Salih’i İstanbul’da konuk etti. Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı

ZEYNEL YAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2019
Irak Cumhurbaşkanı Salih’i Vahdettin Köşkü’nde ağırladı
Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, dün Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Salih'i, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde ağırladı.
Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Berham Salih ile ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Saat 18.30'da başlayan ve 1.5 saat süren görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Görüşmenin ardından Başkan Erdoğan tarafından Irak Cumhurbaşkanı onuruna iftar yemeği verildi. İftara Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Berham Salih'in eşi de katıldı.
Erdoğan, dün ayrıca Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılını Twitter hesabından yayımladığı mesajla tebrik etti.
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Irak Cumhurbaşkanı Salih’i Vahdettin Köşkü’nde ağırladı
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