Askeri Casusluk kumpasında eski Emniyet Müdürü Bilkay'a 11 yıl hapis!

İzmir'de "askeri casusluk" soruşturmasında FETÖ üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurduğu iddiasıyla açılan ve 3 yıldır devam eden 90 sanıklı davada kararlar çıkmaya başladı.
BİLKAY'A 11 YIL HAPİS
İzmir'deki "Askeri Casuslukta Kumpas" davasında sanıklardan eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay, FETÖ üyeliğinden 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
HASAN ALİ OKAN'A 18 YIL 6 AY HAPİS...
İzmir'deki "Askeri Casuslukta Kumpas" davasında sanıklardan eski Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan, FETÖ üyeliği ve resmi evrakta sahtecilik suçlarından toplam 18 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
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