HSK, Mehmet Yoylu'yu tedbiren görevden uzaklaştırdı

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hakim Mehmet Yoylu hakkında yürütülen soruşturma sırasında düzenlenen müfettiş ön raporunun HSK'ya ulaşır ulaşmaz, HSK 2. Dairesi'nin olağanüstü toplandığını bildirdi.

Dairenin hakimin tüm davranışlarını, önceki disiplin işlemine konu eylemlerini dikkate alarak, göreve devamın yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği kanaatine vardığını belirten Yılmaz, 2802 sayılı Yasa'nın 77. maddesi uyarınca Yoylu'nun tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verildiğini kaydetti.

Görevden uzaklaştırılan hakim Mehmet Yoylu

DURUŞMA TUTANAĞINA YANSIMIŞTI

İstanbul'da duruşma sırasında yaşanan olay, duruşma tutanağına da yansımıştı. Tutanağa göre, İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi hakimi, mini etek giyen avukatın bu kıyafetinin avukatlık hukukuna ve örfe aykırı olduğunu öne sürerek, konuyu taraf avukatlarına sordu.

Salonda bulunan diğer avukatların etek boyunun avukatlık hukuk ve örfüne uygun olduğunu belirtmesi üzerine Mahkeme Yazı İşleri Müdürü huzura çağrılarak, baro başkanlığına bildirilmesi için avukatın etek boyunun cep telefonuyla çekilmesi istendi. Avukatın, etek boyunun fotoğrafının çekilmesine izin vermemesi üzerine, tutanak tutularak duruşmaya devam edilmişti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklama yapmıştı

Bugün İstanbul Anadolu Adliyesinde avukat meslektaşımızın kıyafet tercihi nedeniyle maruz kaldığı çok tatsız, talihsiz ve hukuksuz olayla ilgili olarak HSK soruşturma başlattı. En kısa sürede yasal gereğinin yapılması için sürecin takipçisiyim. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 29 Mayıs 2019