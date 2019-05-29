Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > "Pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı ve yayıncısı serbest

"Pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı ve yayıncısı serbest

hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatılan "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki ile kitabın basıldığı yayınevinin sahibi Alaattin Topçu şartıyla serbest bırakıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2019 17:32
Pedofili içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı ve yayıncısı serbest

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan pedofili içeren ifadelerin bulunduğu kitabı basan yayınevinin sahibi Alaattin Topçu ile kitabın yazarı Abdullah Şevki, emniyetteki işlemlerinin ardından, yoğun güvenlik önlemleri altında Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Burada soruşturma savcısına ifade veren şüphelilerden Şevki tutuklama, Topçu ise adli kontrol şartıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı.

Abdullah Şevki ve Alaattin Topçu, hakimlikteki sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
"Pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı ve yayıncısı serbest
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN