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Sosyal medyada dikkat çekti! İstanbul adayları en çok hangi kelimeleri kullanmış?

23 Haziran’daki İstanbul seçimleri için yarış tüm hızıyla sürerken, adayların katıldıkları canlı yayınlarda en çok kullandıkları kelimeler ile ilgili yapılan bir araştırma sosyal medyada dikkat çekti. Araştırmaya göre en çok 'biz-insan-gençlik-milli-yatırım' derken, CHP adayı ise 'Ben-anlamadım-üzülüyorum' ifadelerini kullanmış.

Giriş Tarihi: 29.5.2019 17:57 Güncelleme Tarihi: 29.5.2019 18:13
Sosyal medyada dikkat çekti! İstanbul adayları en çok hangi kelimeleri kullanmış?

23 Haziran'daki İstanbul seçimleri için yarış tüm hızıyla sürerken, adayların kullandıkları dil ve söylem seçmenler açısından merak konusu oluyor. Sosyal medyada da adayların katıldıkları canlı yayınlarda en çok kullandıkları kelimeler ile ilgili yapılan bir araştırma dikkat çekti.

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Söz konusu araştırmaya göre, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, en çok 'Biz-insan-gençlik-milli-yatırım' kelimelerini kullanırken, CHP adayı Ekrem İmamoğlu ise en çok 'Ben-anlamadım-üzülüyorum' ifadelerini söylemiş.

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Sosyal medyada dikkat çekti! İstanbul adayları en çok hangi kelimeleri kullanmış?
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