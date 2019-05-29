Terör yuvalarına TSK pençesi

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye-İran-Irak üçgenindeki Hakurk Vadisi'nde son 11 yılın en kapsamlı hava destekli kara harekâtı başlatıldı. Şu ana kadar 9 terörist öldürüldü. Pençe adı verilen operasyonda stratejik bölgeler tutuldu. Teröristler İran topraklarına doğru kaçarken, Kandil'e açılan Lelikan tepesi, Ali Drej boğazı, Boti tepe bölgeleri tutuldu. Vadinin iç kesimlerindeki Lolan Çayı çevresindeki hedefler lazerle işaretlenerek vuruldu. Türkiye sınırının sıfır noktasından 30 kilometre Irak toprakları içerisinde derine inen bu harekâtın 2008'deki Güneş harekâtından sonra başlatılan en kapsamlı harekât olduğu bildirildi. Hakurk'taki terörist grupların etkisiz hale getirilmesinin ardından hedefte Kandil'deki örgüt elebaşları Murat Karayılan ve Cemil Bayık var. Kandil çevresinin temizlenmesi için 4 tugaydan oluşan seçkin birlikler karadan Irak'a giriş yaparken, harekata 10 F-16 savaş uçağı, tanker uçaklar, Atak ve Kobra taarruz helikopterleri, S-70 helikopterler ile silahlı ve silahsız insansız hava araçları da destek veriyor. Çukurca'nın Çığlı, Şemdinli'nin Derecik, Yüksekova'da ise Esendere ve Dağlıca bölgelerinden Irak topraklarına giriş yapan Mehmetçiğin ilk hedefi Kandil'e açılan kapı olarak bilinen Hakurk Vadisi'ni tümden teröristlerden temizlemek. Geçen yıl Irak toprakları içinde 30 km derine inen Mehmetçiğin bölgede kurduğu 11 kalıcı üs bölgesi var.Mehmetçik, Kandil'e açılan güzergâhtaki Bradost bölgesinde Deliyan, Helkela, Navmergan, Helgelan Dağları, Barazgir, Barzan ile Hakurk içindeki Lelikan, Ermuş, Ali Drej boğazı ve Boti tepe bölgelerinde konumlandı. Hakurk saha sorumlularından kırmızı listede aranan Birdal Burhanlı ve yerine gönderilen Aslan Kalkan öldürülmüştü. Terör örgütünün Türkiye, Suriye ile Irak'ın Sincar bölgesine terörist takviye ettiği hat olarak bilinen Türkiye-İran-Irak sınırındaki Bokriskan bölgesi de Mehmetçik tarafından tutuldu. Önceki gece Malatya ve Diyarbakır'dan havalanan akıllı mühimmat ile bomba yüklü uçaklar İran sınırındaki Şekif Dağı ile Lolan Çayı bölgesinde önceden tespit edilen ve lazerle işaretlenen 17 ayrı terörist hedeflerini tam isabetle vurdu. Harekâtta PKK için stratejik önem taşıyan Erbil'deki iki kamp da vuruldu. Bu iki kampta terör örgütü elebaşlarından Ali Haydar Kaytan ile Duran Kalkan barınıyor.Fırtına obüslerinin de bulunduğu ateş destek vasıtaları teröristlerin bulunduğu hedefleri dövdü. Ardından F16'lar havalandı.ATEŞ destek vasıtaları ve savaş uçaklarınca yapılan atışlarla teröristlerce kullanılan mağara, sığınak, barınak ve mühimmat depoları vuruldu. Atışlar sonrasında bölgede izlenen patlamalar, mühimmat depolarının tam isabetle vurulduğunun göstergesi olarak değerlendirildi.HEDEFLERIN ateş altına alınmasının ardından bölgeye komando birlikleri sevk edildi. Bölgeye yönelik özel olarak eğitilmiş komandolar helikopterle alana indirildi. Gece harekat yapacak şekilde donanıma sahip uzman erbaşlardan oluşan komando birlikleri, teröristlerin tuzakladıkları mayın ve patlayıcıları etkisiz hale getiriyor. Hava harekatında tanker uçaklar da görev alırken, harekat SİHA ve İHA'larla da desteklendi.BAŞKAN Erdoğan, Pençe Operasyonu hakkında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum. Dualarımız sizlerle. Allah yar ve yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı. MHP lideri Devlet Bahçeli de operasyona ön şartsız destek verdiğini belirterek, "Teröristler pişman edilmeli" dedi.HAKURK bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığı harekatın sevk ve idaresini gece boyunca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları, Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden yaptı.Pençe harekâtındaki asıl hedef Hakurk Vadisi'nin temizlenmesinden sonra Kandil'deki kamplar ve Abdullah Öcalan'ın mektuplarının HDP'li milletvekilleri tarafından götürüldüğü Kortek kampı var.