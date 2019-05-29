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Geçtiğimiz aylarda başvuruları sona eren konutları kura çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvuruda bulunan vatandaşlar, "TOKİ kura çekilişi ne zaman?" sorusunun yanıtını araştırıyor. 'nin birçok ilinde bireyler tarafından merakla beklenen ve TOKİ kura çekiliş tarihleri belli oldu! Haberimizde 28 Mayıs 2019 tarihi itibariyle TOKİ ile ilgili son dakika haberlerini ve TOKİ kura çekilişi tarihi bilgilerini bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29.5.2019 12:08 Güncelleme Tarihi: 29.5.2019 12:08
TOKİ kura çekilişi ne zaman? 2019 İstanbul, Ankara ve il il TOKİ kura sonuçları için tarihler belli oldu

TOKİ tarafından uygun fiyat ve taksitlendirme seçenekleri ile vatandaşlara sunulan konut fırsatına yoğun ilgi gösterilmiş, on binlerce başvuru yapılmıştı. Yerel seçimlerin ardından TOKİ kura çekiliş tarihi ile ilgili vatandaşların araştırmaları hız kazandı. TOKİ kura çekiliş sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T. Halk Bankası A.Ş.'nin ilgili şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklar.

TOKİ İSTANBUL VE ANKARA KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ

Vatandaşlar ucuz ve sağlam evlerden yararlanmak için 2019 TOKİ il il kura çekiliş tarihlerine odaklandı. İstanbul Silivri Alipaşa'da yer alan 685 konut için 28 Haziran'da, Tuzla'da yer alan 500 konut için 1 Temmuz'da, Başakşehir Ayazma'da yer alan 311 konut ile Başakşehir Hoşdere'de yer alan 337 konut için ise 2 Temmuz tarihinde kura yapılacak. Peki 2019 il il kura çekim tarihi ne zaman? 2019 TOKİ Ankara, İstanbul kura çekimi ne zaman?

İşte çekiliş tarihleri...

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TOKİ kura çekilişi ne zaman? 2019 İstanbul, Ankara ve il il TOKİ kura sonuçları için tarihler belli oldu
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