Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Adaletin güçlü, güçlülerin de adaletli olduğu toplumlar hızlı büyür. Kanuni Sultan Süleyman Han, kılıcın yapamadığını adalet yapar demiştir. Merhum İzzetbegoviç'in biz savaşı öldüğümüzde değil düşmanlarımıza benzediğimizde kaybederiz sözünü asla unutmayacağız. Elbette eksikliklerimiz var, bozulma yaşadığımız alanlar var ama her şeye rağmen kendi medeniyetimizle olan bağlarımızı koruyoruz.

Yargı reformu belgesi güven veren, erişilebilir adalet anlayışı ile hazırlanmıştır. Yargı reformu stratejisinde 63 hedef, 256 faaliyet bulunuyor.

BU BELGEMİZ 2 TEMEL ANLAYIŞA GÖRE HAZIRLANDI

Bu belgemiz 2 temel anlayışa göre hazırlandı. Bunlar hak ve özgürlüklerdir. Hak ve özgürlükleri daha da genişletmeyi hedefliyoruz. İfade hürriyetini demokrasinin en önemli alanlarından biri olarak görüyoruz. Türkiye, işkence ve kötü muameleye sıfır tolerans anlayışını sürdürmüştür. İnternet üzerinden ifade özgürlüğü konusu günümüzün en önemli tartışmalarından biridir.

Önümüzdeki dönemde adil yargılanma hakkının daha etkin şekilde korunmasını istiyoruz. Hak ve Özgürlükleri yükseltmek için mevzuatmızı gözden geçiriyoruz. AB, AB Konseyi, Venedik Komisyonu ve AİHM'in değerlendirmelerini gözeterek mevzuat paketleri hazırlıyoruz.

Tutuklama tedbirlerinin ölçülü olması için adım atıyoruz. Tutuksuz yargılamayı asıl yöntem olarak görüyoruz, tutukluluk tedbirine zorunlu hallerde sağlayacak düzenlemeler yapacağız. İnsan Hakları Eylem Planı'nın ilkini 2014'te hazırlamıştık. Yenisinin hazırlıklarına devam edeceğiz. Hakim ve Savcılar için artık coğrafi teminat istiyoruz. Hakim ve Savcılığa girişteki mülakat ekibini yeniliyoruz.

Hukuk fakültelerinin kontenjanlarını düşüreceğiz. Başarı sırasını 100.000'e yükselteceğiz. Fakültelerdeki eğitim süresini 5 yıla yükselteceğiz. Hakim ve Savcılık yardımcılığı müessesesini getireceğiz. Türkiye Adalet Akademisi'ni ay başı itibarile ile yeniden kurduk. HSK bünyesinde yargıda performans, ölçüm ve takip sistemi kuruyoruz.

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