CHP’li kadın başkan, kardeşini müdür yaptı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerde CHP'den Belediye Başkanı olan Elif Köse, kardeşi Zafer Köse'yi belediyede işe alıp Özel Kalem Müdürü yaptı. CHP'li Köse'nin bu icraatı vatandaşların tepkisini çekti. Köse, daha önce de İYİ Parti Meclis Üyesi olarak seçilen ve istifa edip CHP saflarına katılan Mimar Fatih Dökmeci'nin eşi Başak Tombak Dökmeci'yi İmar müdürü yapmıştı.CHP'li başkanın bir başka icraati ise ücretsiz olan yol kenarlarındaki otoparkları tekrar ücretli yapmak oldu. 24 Mayıs'ta belediye meclisi olağanüstü toplantıya çağırıldı. Meclis "Yol kenarlarındaki ücretli otopark uygulamalarının tekrar başlatılması" konusunda toplanarak karar aldı. Başkan Köse "ilk yarım saatten sonra 5 TL, bir saat 10 TL olacak. Bu ücret daha sonraki saatler için artarak devam edecek. Bu kararı almamızdaki sebep trafiği önlemek" dedi. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal 25 Ekim 2015 tarihinde TBMM'de yaptığı basın açıklamasında "Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin cadde ve sokakları otopark olarak kullanmasının hukuka aykırı olduğunu tescil ettirdik. Nasıl vatandaş kanuna uyuyorsa, belediyeleri, bakanları, idareyi, kamu görevlilerini hukuka uygun hareket etmeye ve mahkeme kararına uymaya davet ediyorum" demişti. CHP Milletvekili bu açıklamayı yaparken, CHP Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin yol kenarlarına park eden araçlardan ücret almaya başlaması dikkat çekti.