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Devir teslim tamamlanmasıyla birlikte 'ye geçti

Ticari uçuşlara kapatılan 'nın işletmecisi , bugün itibariyle devir teslim işlemlerini tamamlayarak havalimanını, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ()'ne teslim etti.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2019 17:54 Güncelleme Tarihi: 30.5.2019 18:18
Devir teslim tamamlanmasıyla birlikte Atatürk Havalimanı DHMİ'ye geçti

1997 yılında Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali ihalesini kazanan TAV, 1998'de inşaat başlamış 2000 yılında ise terminali hizmete açmıştı. 19 yıl boyunca havalimanını işleten TAV, 6 Nisan 2019 tarihinde Atatürk Havalimanı'nda ticari uçuşlar sonlandırılarak İstanbul Havalimanı'na büyük taşınma gerçekleşmişti.

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Taşınma işleminin ardından uzun süredir Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile TAV arasında devam eden devir teslim işlemleri bugün itibariyle tamamlandı. DHMİ yetkililerinden alınan bilgiye göre, bugün itibariyle terminal binası içerisinde bakım onarım çalışmalarına başlandığı öğrenildi.

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Devir teslim tamamlanmasıyla birlikte Atatürk Havalimanı DHMİ'ye geçti
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