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'den 5 yıl hapse çarptırılan NASA çalışanına yurt dışı yasağı

Hatay'da, 2016 yılında /PDY soruşturmasında tutuklanan eski NASA çalışanı ABD vatandaşı , dünkü karar duruşmasında  denetimli serbestlik şartıyla tahliye edildi. Gölge'ye yurt dışı yasağı da getirildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2019 13:56 Güncelleme Tarihi: 30.5.2019 13:58

7 YIL CEZA ALDI


NASA çalışanı ABD vatandaşı Serkan Gölge, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2016 yılının Ağustos ayında tutuklandı. Hatay 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla tutuklu yargılanan Serkan Gölge'ye, 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

5 YILA DÜŞÜRÜLDÜ

ABD'nin yakından takip ettiği davada Gölge'nin daha sonra yapılan yargılamasında 'terör örgütü üyeliğinden' aldığı 7 yıl 6 ay hapis cezası, 'terör örgütüne yardıma' çevrilerek 5 yıla düşürüldü. Yaklaşık 3 yıldır İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Gölge, denetimli serbestlik kapsamında dün tahliye edildi.

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FETÖ'den 5 yıl hapse çarptırılan NASA çalışanına yurt dışı yasağı
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