Hâkime ‘etek’ soruşturması

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Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), duruşma sırasında avukatın etek boyu nedeniyle tepki gösteren İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi hakimi Mehmet Yoylu tedbiren görevden uzaklaştırıldı.İstanbul'da duruşma sırasında yaşanan olay, duruşma tutanağına da yansımıştı.Tutanağa göre, İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi hakimi, mini etek giyen avukatın bu kıyafetinin avukatlık hukukuna ve örfe aykırı olduğunu öne sürerek, konuyu taraf avukatlarına sordu.Salonda bulunan diğer avukatların etek boyunun avukatlık hukuk ve örfüne uygun olduğunu belirtmesi üzerine Mahkeme Yazı İşleri Müdürü huzura çağırılarak, baro başkanlığına bildirilmesi için avukatın etek boyunun cep telefonuyla çekilmesi istendi. Avukatın, etek boyunun fotoğrafının çekilmesine izin vermemesi üzerine, tutanak tutularak duruşmaya devam edildi.Olay sonrası (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, İş Mahkemesi hakimi hakkında soruşturma izni verildiğini bildirdi.Gelişme sonrasında yeniden açıklama yapan Yılmaz, 2802 sayılı Yasa'nın 77. maddesi uyarınca hakimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verildiğini kaydetti.