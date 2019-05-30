Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Şanlıurfa’daki terör operasyonunda yakalanan 13 kişi daha tutuklandı

’daki terör operasyonunda yakalanan 13 kişi daha tutuklandı

'da terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon sırasında bir polisin şehit olduğu, iki polisin yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınan zanlılardan 13'ü daha tutuklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2019 13:24
Şanlıurfa’daki terör operasyonunda yakalanan 13 kişi daha tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 18 Mayıs'taki operasyonda öldürülen iki teröristle ilişkileri bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlılardan 29'unun daha emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.E, C.Y, C.Z, F.A, M.A, Z.A, B.A, F.A, M.K, Ö.G, V.K, G.A. ve M.S.Y. çıkarıldıkları nöbetçi nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Halfeti ilçesi Dergili Mahallesi'nde 18 Mayıs Cumartesi günü terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda çıkan çatışmada Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi şehit olmuş, iki polis memuru yaralanmıştı. Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 51 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan 22 zanlı 25 Mayıs Cumartesi günü adliyeye sevk edilmiş, 1 kişi tutuklanmış, diğer şüpheliler ise serbest bırakılmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’daki terör operasyonunda yakalanan 13 kişi daha tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN