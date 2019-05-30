Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile telefonda görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile telefonda görüştü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı , Devlet Başkanı 'le telefonda görüştü.

Giriş Tarihi: 30.5.2019 21:06 Güncelleme Tarihi: 30.5.2019 21:21
Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile telefonda görüştü

Alınan son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye rejiminin İdlib'in güneyinde ağırlıkla sivilleri hedef alan saldırılarında daha fazla can kaybının önüne geçmek ve sınırlarımıza yönelik artan göç riskini bertaraf etmek gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de bir an önce ateşkesin sağlanması ve akabinde siyasi çözüm sürecine yeniden odaklanmak gerektiğini kaydetti.

Erdoğan, ikili ilişkilerin olumlu gündemle ilerlediğini belirterek, G-20 Zirvesi marjında Japonya'da Putin'le yapacağı görüşmede çalışmaların sonuçlarını değerlendirebileceklerini ifade etti.

Ayrıntılar Geliyor...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile telefonda görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN