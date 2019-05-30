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Son dakika haberi: kitabı yazarı 'nin serbest bırakılmasına tepki

Son dakika haberi... Kitabında “pedofili” ifadelerle sapıklığı anlatan sözde yazar ve yayınevi sahibi Alaattin Topçu'ya tepkiler çığ gibi büyüyor. Zürüt Apartmanı adlı kitapta küçük bir çocuk hakkında mide bulandıran ifadelere yer veren kitabın sahibi Abdullah Şevki dün Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan suç duyurusunun ardından gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen Abdullah Şevki ve yayınevi sahibi Akaattin Topçu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları üzerine vatandaşlar tepki gösterdi. kitabında ne yazıyor? ve Abdullah Şevki kimdir soruları dün en çok araştırılan konuların başında geldi. Sözde yazarın basın mensuplarına söyledikleri ise pes dedirtti...

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Giriş Tarihi: 30.5.2019 08:53 Güncelleme Tarihi: 30.5.2019 08:54
Son dakika haberi: Zümrüt Apartmanı kitabı yazarı Abdullah Şevki'nin serbest bırakılmasına tepki

Dün yaşanan bir son dakiak gelişmesi Türkiye'de milyonların tepkisini çekti. Sözde yazar Alaattin Topçu'nun yazdığı bir kitabın içeriğinde pedofili sözleri üzerine resmi kurumlar harekete geçti. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2013 yılında yayınlanan "" kitabıyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 226'ncı maddesi uyarınca 'müstehcenlik' suçundan hemen soruşturma başlattı. Okuyanlarının kanını donduran pedofili sözleri ülke gündeminde infial etkisi yaratan kitabın yazarı ile yayınevinin sahibi Alaattin Topçu, gözaltına alındı.

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Son dakika haberi: Zümrüt Apartmanı kitabı yazarı Abdullah Şevki'nin serbest bırakılmasına tepki
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