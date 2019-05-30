Son dakika haberi: Zümrüt Apartmanı kitabı yazarı Abdullah Şevki'nin serbest bırakılmasına tepki

Dün yaşanan bir son dakiak gelişmesi Türkiye'de milyonların tepkisini çekti. Sözde yazar Alaattin Topçu'nun yazdığı bir kitabın içeriğinde pedofili sözleri üzerine resmi kurumlar harekete geçti. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2013 yılında yayınlanan "Zümrüt Apartmanı" kitabıyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 226'ncı maddesi uyarınca 'müstehcenlik' suçundan hemen soruşturma başlattı. Okuyanlarının kanını donduran pedofili sözleri ülke gündeminde infial etkisi yaratan kitabın yazarı Abdullah Şevki ile yayınevinin sahibi Alaattin Topçu, gözaltına alındı.