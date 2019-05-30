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kitabı yazarı kimdir? Abdullah Şevki'ye tepkiler çığ gibi...

Hızla sosyal medyada yayılan kitabının yazarı kimdir? Çocuk istismarı yani pedofili konusunda Zümrüt Apartmanı kitabında yazdıklarıyla herkesin tepkisini çeken Abdullah Şevki gözaltına alındı mı? Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin'in cesedine ulaşılırken ortaya çıkan bu satırlar vatadandaşların kanını dondurdu. Bir çocuğa nasıl cinsel istismarda bulunacağını anlatan Abdullah Şevki'ye her alandan tepki yağıyor!

Giriş Tarihi: 30.5.2019 10:01 Güncelleme Tarihi: 30.5.2019 10:01
Zümrüt Apartmanı kitabı yazarı Abdullah Şevki kimdir? Abdullah Şevki'ye tepkiler çığ gibi...

Dünya genelinde ve ülkemizde çocuk istismarına karşı topyekün mücadele sürüyor. Yazar olarak isimlendirilen Addullah Şevki ismindeki kişinin yazdığı Zümrüt Apartmanı kitabında yazdığı korkunç satırlar herkesi şok etti! Abdullah Şevki, burada cinsel organıyla daha çocuk olan bir kişiye yaptıklarını anlatırken, okuyanların kanını dondurdu. Hem sosyal medyada hem de arama motoru Google'da vatandaşlar Abdullah Şevki kimdir? sorusunun cevabını araştırıyor.

Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı Abdullah Şevki gözaltına alındı! Ankara Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "pedofili" içerek ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki gözaltına alındı!

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Zümrüt Apartmanı kitabı yazarı Abdullah Şevki kimdir? Abdullah Şevki'ye tepkiler çığ gibi...
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