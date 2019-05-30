Zümrüt Apartmanı kitabı yazarı Abdullah Şevki kimdir? Abdullah Şevki'ye tepkiler çığ gibi...

Dünya genelinde ve ülkemizde çocuk istismarına karşı topyekün mücadele sürüyor. Yazar olarak isimlendirilen Addullah Şevki ismindeki kişinin yazdığı Zümrüt Apartmanı kitabında yazdığı korkunç satırlar herkesi şok etti! Abdullah Şevki, burada cinsel organıyla daha çocuk olan bir kişiye yaptıklarını anlatırken, okuyanların kanını dondurdu. Hem sosyal medyada hem de arama motoru Google'da vatandaşlar Abdullah Şevki kimdir? sorusunun cevabını araştırıyor.

Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı Abdullah Şevki gözaltına alındı! Ankara Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "pedofili" içerek ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki gözaltına alındı!