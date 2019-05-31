Binali Yıldırım'dan İstanbul'a müjde! İşte Binali Yıldırım'ın açıkladığı 5 önemli seçim vaadi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, medya temsilcileri ile iftarda bir araya geldi. Sütlüce'de bulunan AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen iftara, medya camiasından çok sayıda isim katıldı. Binali Yıldırım basına kapalı olarak gerçekleşen iftar davetinde İstanbullular için büyük müjdelerini ilk defa açıkladı. Özellikle gençlere yönelik projeleri dikkat çeken Yıldırım'ın heyecan yaratan müjdeleri arasında şunlar yer alıyor:

Gençlere 10 GB ücretsiz internet hizmeti verilecek.

Her mahalleye bir kreş yapılacak.

İSPARK'lar 1 saat üretsiz olacak.

50 bin gence yarı zamanlı çalışma, bütün öğrencilere ise staj imkanı sağlanacak.

Engellilere ise ücretsiz yaz tatili hizmeti verilecek.





TARTIŞMAYI BİTİRECEĞİZ

Binali Yıldırım, gündüz saatlerinde de HAKİŞ Konfederasyonu'nun Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "İstanbul Temsilciler Toplantısı'na" katıldı. CHP'li belediyelerin göreve gelir gelmez HAKİŞ'lileri zorla istifa ettirmeye ve işte attırmaya başladıklarını belirten Yıldırım, 31 Mart seçimlerinde yaşananlara ilişkin de "Seçimler oldu, bitti ama kavgası, tartışması bitmedi. O halde ne yapacağız? Bu tartışmayı bitireceğiz. Öyle bir bitireceğiz ki, kimsenin sesi soluğu çıkmayacak. Anlamlı bir farkla 23 Haziran'da bu işi bitirmeye var mısınız?" diye konuştu.



KÖPRÜ CEZALARINA AF YASALAŞTI

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın İstanbul'lulara söz verdiği köprü cezalarının silinmesine ilişkin yasa TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasaya göre 1 Ocak 2019'dan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapan araçların para cezaları silinecek. Tahsil edilen cezalar ise vatandaşa geri ödenecek. Bu şekilde 275 bin araca kesilen 310 milyon liralık cezadan vazgeçilecek, ödenen 3,9 milyon lira ise iade edilecek.

OKUL AİLE BİRLİKLERİNE DESTEK

Yıldırım ayrıca okul aile birliklerine destek yapılacağını da belirtti.