Darbeci pilotlara ceza yağdı

FETÖ darbe girişimi sırasında taarruz helikopterleriyle Ankara semalarından kritik noktalara bomba yağdırıp, darbeye direnen 28 vatandaşı şehit eden 152 sanığın yargılandığı Kara Havacılık Komutanlığı davasında karar çıktı. Mahkeme dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile darbeci Mehmet Dişli'yi Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşküne götüren darbeci pilot Uğur Kapan'ın da aralarında bulunduğu 56 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 18 sanığa da müebbet hapis cezası verdi. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi Sincan F Tipi Kapalı Cezaevi'nde görülen ve çoğunluğu helikopter pilotu, 3'ü sivil imam olmak üzere 152 sanıklı davada, sanıklara "Anayasal düzeni ihlal, darbe girişimine yardım, kasten adam öldürme, kasten adam öldürmeye teşebbüs ve örgüt üyeliği" suçlamalarından ceza yağdı. Mahkeme Başkanı Oğuz Dik'in açıkladığı kararla, sanıklardan 119'u mahkûmiyet alırken, firari olan ve hakkında yakalama kararı bulunan 2 sanığın dosyasının ayrılmasına, 31 sanığın ise beraatına karar verildi.



56 SANIĞA AĞIR MÜEBBET

Kararda, 15 Temmuz gecesi Kara Havacılık Komutanlığı'ndan havalanıp MİT, Genelkurmay Başkanlığı, TÜRKSAT, Ankara Emniyeti ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni taarruz tipi helikopterlerle darbeye direnen vatandaşları bombalayıp darbecilere lojistik destek sağlayan pilotların da arasında bulunduğu 56 sanık 6 ile 29'ar kez aralığında değişen oranlarda ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Ağırlaştırılmış müebbet alan sanıklar arasında dikkat çeken isimler yer aldı. Mahkemenin 29 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 932 yıl hapis cezası verdiği eski albay pilot Uğur Kapan darbe girişiminin bastırılmasından sonra Akıncı Üssü'nde rehin tutulan dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile darbeci Mehmet Dişli'yi helikopterle Çankaya Köşkü'ne götürmüştü. Mahkeme heyetinin 25 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 536 yıl hapis cezasına çarptırdığı eski binbaşı pilot Sadullah Abra ise 15 Temmuz gecesi Cobra tipi helikopteri kullanmıştı. İddianameye giren kule ile diğer pilotlar arasındaki telsiz konuşmalarında bombalama faaliyeti yapan sanık Abra, "Üzerinde mavi lamba olan ne varsa vuracağız, polisleri vur polisleri" şeklinde ifadeler kullanmıştı. Abra'nın eşi ise FETÖ'nün sorularını çaldığı KPSS sınavından hüküm giymişti.



TALİMAT YAĞDIRDILAR

Ayrıca darbe girişiminde kulede görev alıp pilotlara talimatları ileten darbeci eski albay Oğuz Yalçın'a 29 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 856 yıl hapis cezası verildi. Yine sanık Yalçın'la birlikte kulede görev alan eski astsubay İlhan Ocakçıoğlu ise 29 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 824 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti 18 sanığa müebbet cezası verirken, 34 sanığı "darbe girişimine yardım etmek" suçlamasından 12 yıl 6 ay ile 18 yıl arasında değişen cezalara mahkum etti. Sanıklardan 11'i örgüt üyeliğinden 9 yıla kadar değişen sürelerde ceza alırken, firari 2 sanığın dosyası ayrıldı. Sanıklardan 31'ine ise beraat kararı verildi. Mahkeme heyetinin "Anayasal düzeni ihlal" suçlamasından 1'er kez müebbetle cezalandırdığı 18 sanık ise şunlar: Anıl Korkmaz, Ersel Ersoy, Ertan Derin, Gökhan Çiçek, Mehmet Fatih Armağan, Murat Bolat, Mustafa Çin, Ömer Derelioğlu, Ömer Kızılova, Resul Bardakkaya, Sertel Ercan, Serkan Nevroz, Soner Gökçe, Süleyman Nazif Türkoğlu, Yusuf Özcan, Mustafa Durmuş, Korkmaz Gülal ve Emre Gürel.



İŞTE O 28 ŞEHİT

Darbeci hainlerin helikopterlerden yağdırdığı bombalar sonucu MİT, Genelkurmay Başkanlığı, TÜRKSAT, Ankara Emniyeti ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde darbe girişimini engelleyen Ali Mehmet Vurel, Beytullah Yeşilay, Cengiz Polat, Fuat Bozkurt, İbrahim Ateş, Mehmet Kocakaya, Murat İnci, Mustafa Karasakal, Muzaffer Aydoğdu, Osman Arslan, Osman Evsahibioğlu, Özcan Özsoy, Ramazan Konuş, Selim Cansız, Serhat Önder, Suat Akıncı, Suat Aloğlu, Sultan Selim Karakoç, Uhud Kadir Işık, Vedat Büyüköztaş, Yasin Naci Ağaroğlu, Yusuf Çelik, Yusuf Elitaş, Akif Kapaklı, Cuma Dağ, İzzet Özkan, Necmi Bahadır Denizcioğlu ve Halil Işılar şehit olmuştu.

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