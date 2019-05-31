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'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı

Yenilenecek Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayı olan 'a sosyal medyadan '#topaldursununoğlu' etiketiyle destek veren ünlü sanatçı paylaşımı ile trend topic oldu. Binali Yıldırım da paylaşımların ardından bir teşekkür mesajı yayınladı.

Giriş Tarihi: 31.5.2019 11:52 Güncelleme Tarihi: 31.5.2019 12:08
Hasan Kaçan'ın Binali Yıldırım paylaşımı sosyal medyayı salladı

Sanatçı Hasan Kaçan'ın Twitter üzerinden başlattığı Binali Yıldırım başlığı kısa sürede en çok konuşulanlar sıralamasında zirveye yerleşti.

Hasan Kaçan sosyal medya platformu Twitter'dan #topaldursununoğlu başlığı ile bir mesaj paylaştı. Kaçan mesajında ''Ben 'Berber Ali'nin oğlu Hasan Kaçan. İstanbul seçimi için oyum #topaldursununoğlu Binali Yıldırım'a'' ifadelerini kullandı.

Kaçan'ın açtığı bu başlık kısa sürede binlerce paylaşımla Twitter'da trend topic oldu.

BİNALİ YILDIRIM'DAN TEŞEKKÜR

Trend topic olan paylaşımın ardından Binali Yıldırım da bir teşekkür metni ile babasının fotoğrafını yayınladı.

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Hasan Kaçan'ın Binali Yıldırım paylaşımı sosyal medyayı salladı
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