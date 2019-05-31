İstanbul Jandarması şüphelilerden hızlı davrandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arnavutköy'de bulunan bir "Yed-i Emin" deposunda hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Zaman kaybetmeden harekete geçen ekipler, görgü tanıklarının ifadeleri ve yüzlerce güvenlik kamerasının detaylı incelenmesi sonucunda, şüphelilerin kiraladıkları 2 tır ve 1 vinç yardımıyla depoda bulunan milyonlarca lira değerindeki malları çaldığını tespit etti. Jandarmanın yaptığı istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde, çalınan malların Arnavutköy'de bulunan bir hurda deposuna götürüldüğü belirlendi.

Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri, hurda deposuna baskın düzenleyerek çalınan malları ele geçirdi. Şüphelilerin de izini süren Jandarma, her birini ev ve işyerlerinde kıskıvrak yakaladı.

HEMEN HURDAYA ÇEVİRMEK İSTEDİLER

Jandarma tarafından yakalanacağını anlayan şüpheliler, çaldıkları milyonlarca liralık makineleri bir an önce hurdaya çevirmeye çalıştı. Ancak 24 saat içerisinde hurda deposunu tespit ederek baskın düzenleyen Jandarma ekipleri, Yed-i Emin deposundan çalınan ve çoğunluğu tekstil makinelerinden oluşan milyonlarca liralık malların büyük bir kısmını hurdaya çevrilmeden sağlam olarak ele geçirdi.





MUTLULUK GÖZLERİNDEN OKUNDU

Neredeyse tamamı sağlam olarak ele geçirilen malzemeler, Yed-i Emin deposu sahibi İlhan V.'ye teslim edildi. Mutluluğu gözlerinden okunan vatandaş, Jandarma ekiplerine "Çalınan malzemelerin bu kadar kısa sürede bulunacağını tahmin etmiyordum, olayın aydınlatılmasında gece gündüz demeden çalışan tüm Jandarma personelinden Allah razı olsun" diyerek teşekkür etti.

Planlarını gerçekleştiremeden Jandarma tarafından kısa sürede yakalanan 6 şüpheli emniyetteki işlemleri ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.