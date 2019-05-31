Mehmetçik ‘Girilemez’ denilen Boti Tepe’yi aldı

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IRAK topraklarından Türkiye'ye yönelik terör tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla 27 Mayıs'ta başlatılan Pençe Harekâtında Mehmetçik hızlı ve etkili sonuçlar alıyor. Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekât Merkez Komutanlığı'ndaki Harekât Merkezi'ne aktarılan görüntüler ve anlık istihbaratlarla operasyona yön verilirken, uçaklar Hakurk Vadisi'nde teröristlerin Türk askeri buraya ayak basamaz" dediği Boti Tepe'deki stratejik noktaları vurdu. Ardından Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndaki bordo bereli birlikler karadan bölgeye giriş yaparak Boti Tepe'yi ele geçirdi. Zap Suyu kıyısında yer alan Barzan ve Mergasor bölgesinden, Türkiye'ye sızma güzergâhında bulunan Boti Tepe'de keşif, dinleme ve gözetleme faaliyetinin yürütülecek ve kalıcı üs bölgeleri kurulacak. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 15'ten 19'a yükseldi. Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerinde hava harekâtlarında, PKK'nın silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposuları imha edildi. ATAK helikopterleri teröristlerin Doçka mevzisini yerle bir etti. Mehmetçik teröristlerin kaçış güzergâhındaki Lelikan Tepesi, Kani Reş, Abdal Kuvi Dağı, Geliye Reş, Ali Drej Boğazı'na ilerleyor. Kandil'e giden yolların kesilmesiyle teröristlerin silah temini de engellenmiş olacak. Teröristlerin İran'a kaçışının engellenmesi için ise İran sınır hattı ve Sidekan bölgesindeki yaylaların kontrol altına alınması da hedefleniyor. Operasyonda yerli ve milli İHA ve SİHA'lar, Bora füzesi, ATAK helikopteri, Asır adlı lazerli hedef noktalayıcı, Engerek, Serçe-3 adlı Drone, Casus Baykuş adlı gece görüşlü termal kamera, ay ışığında çalışma özelliğine sahip Kedi Gözü, Ejder Yalçın ve Akıncı Zırhlı Muharebe Araçları kullanılıyor.Harekât nedeniyle Kandil'in iç kesimlerindeki Helgurt, Gocan ve Barazgir bölgelerini bırakıp kaçan teröristler sivil kıyafetlerle silahsız olarak köy ve mezralara dağıldı. Teröristler hava harekâtından kaçmak için Kandil'deki sivillerin yaşadığı Zergele Köyü ile çevresindeki Serteki Bamo Dağı'na kaçtı. Üst düzey bazı teröristler ise Süleymaniye'nin Ranya kasabası ile PKK kontrolündeki Mahmur Kampı'na geçti.