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MSB: İniş takımı arızalanan jetten 2 pilotumuz atladı!

Bir F-4 uçağımız Erhaç/ üssüne inişi sırasında iniş takımında meydana gelen arıza nedeniyle uçakta hasar oluştu. 2 pilotun uçaktan atladığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 31.5.2019 09:40 Güncelleme Tarihi: 31.5.2019 09:59
MSB: İniş takımı arızalanan jetten 2 pilotumuz atladı!

İKİ PİLOT UÇAKTAN ATLADI

Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'da F-4 uçağın iniş sırasında iniş takımında meydana gelen arızada 2 pilotun uçaktan atlayarak kurtulduğunu açıkladı.

MSB: İniş takımı arızalanan jetten 2 pilotumuz atladı!

site:sabah.com.tr f-4 ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

BAKANLIK AÇIKLAMASININ TAM METNİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bir F-4 uçağımızın 31 Mayıs 2019 tarihinde Erhaç/Malatya üssüne inişi sırasında iniş takımında meydana gelen arıza nedeniyle uçakta hasar oluşmuştur. Uçaktan atlayarak kurtulan iki pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" denildi.

Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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MSB: İniş takımı arızalanan jetten 2 pilotumuz atladı!
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