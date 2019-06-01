İGDAŞ ve İSKİ borçlarına ‘Sosyal Barış’

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, medya temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda paylaştığı projelerin detayları heyecan uyandırdı. Projelerini, "Ailelerimiz için", "Gençlerimiz için" ve "İstanbul İstihdam Paketi" şeklinde 3 ana başlıkta özetleyen Yıldırım, vatandaş ile 'Sosyal Barış' adı altında yeni bir sayfa açacaklarını belirtti. Vatandaşların İGDAŞ ve İSKİ'ye ödeyemediği 1.5 milyar lira ana para, 500 milyon lirası da faiz olmak üzere yaklaşık 2 milyar lira borcu bulunduğunu belirterek, "Borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlarımızdan gecikme zammı ve cezası alınmayacak. Yani 500 milyon lirayı silmiş olacağız" dedi. Su faturalarına yüze 46 indirim yaptıklarını hatırlatan Yıldırım, diğer müjdelerini de özetle şöyle sıraladı:Doğal gaza yüzde 10 indirim yapılacak. Dar gelirli ailelere elektrikte 80 lira, doğal gazda 50 liralık destek sağlanacak. Açma kapama bedeli kaldırılacak.Dar gelirli çiftlerin düğünleri belediyenin sosyal tesislerinde düzenlenecek ve her çifte 8 bin lira düğün yardımı yapılacak.İSPARK ilk 1 saat için bedava olacak.Her mahaleye kreş açılacak, dar gelirli ailelerin çocukları ücretsiz faydalalanacak.Adalar'da yaşayanların ana karaya seyahatleri ücretsiz olacak.Her yıl ihtiyaç sahibi 25 bin engelli ailesi en az bir hafta belediyeye ait kamplarda ücretsiz tatil yapacak.300 bin motosiklet kullanıcısı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden ücretsiz geçecek.Ev kadınlarına evde yaptıkları el işleri için bin liraya kadar destek verilecek.Öğretmenlere toplu ulaşım ücretsiz olacak.Üniversite öğrencilerine 10 GB ücretsiz internet desteği sağlanacak. Müze ve şehir tiyatroları ücretsiz olacak.İstanbul'daki 935 amatör spor kulübüne ortalama 100 bin liralık malzeme ve ulaşım desteği sağlanacak.İstanbul İstihdam Paketi kapsamında her yıl 100 bin İstanbulluya iş bulunacak. 50 bin gence, yarı zamanlı çalışma imkanı verilecek.İstanbul'da üniversite okuyan bütün gençlere staj imkanı sağlanacak.