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son dakika gelişmesi:2019 Yeni askerlik sistemi nasıl olacak ve ne zaman yasalaşacak? İşte bedelli fiyatı

Kamuoyunda oldukça geniş bir kesimi ilgilendirdiği düşülen yeni askerlik sistemine yönelik olarak son dakika gelişmeleri art arda geliyor. Düzenlemenin Meclis gündemine geleceği tarih belli olurken, AK Parti Grup Başkan Vekili Naci Bostancı da konuya yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Askerlik süresini düşüren ve bedelli askerliği sürekli hale getiren yasayı müzakereyle çıkarmak istediklerini belirten Bostancı, tartışmaların bir an önce yapılması gerektiğini vurguladı. Öte yandan, geçtiğimiz günlerde günlerde konusuna değinen Bakan Akar, ücret detayını kamuoyuyla paylaşmıştı. Peki, nasıl olacak ve ne zaman yasalaşacak? 2019 Bedelli askerlik fiyatı ne kadar olacak? İşte, son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 1.6.2019 08:58 Güncelleme Tarihi: 1.6.2019 08:58
Yeni askerlik sistemi son dakika gelişmesi:2019 Yeni askerlik sistemi nasıl olacak ve ne zaman yasalaşacak? İşte bedelli fiyatı

Son haftaların en önemli gündem maddelerinden birisi olan hakkında son dakika haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz hafta , AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve arkadaşlarının imzasını taşıyan Askeralma Kanunu Teklifi TBMM'ye sunulmuş ve Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edilmişti. AK Parti Grup Başkan Vekili Bostancı, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, 1927 yılından bu yana ilk kez değişiklik gerçekleştirilecek 1111 sayılı 'Askerlik Kanunu' düzenlemesini, Meclis'teki tüm siyasi partilerin görüş ve önerilerini alarak, ortak mutabakatla çıkarmak istediklerini söyledi.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Henüz vatani görevini tamamlamamış olan yüz binlerce genç, yeni düzenlemenin Meclis'ten geçip geçmediğini merak ederken, konuya yönelik detaylar ise netleşti. Bostancı, yasanın Meclis'e geleceği tarihe dikkat açıklarken, en kısa süre içinde işi bitirmek istediklerini ifade etti.

BEDELLİ ASKERLİK FİYATI NE KADAR OLACAK?

Öte yandan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Denizkurdu tatbikatında T.C.G Salih Reis Fırkateyn'nde özel bir televizyona kanalına röportaj verdi.

En çok merak edilen ' ücreti ne kadar olacak?' sorusuna yanıt veren Akar, 5 binden 50 bin TL'ye projeksiyon yaptıklarını ve net kararı verdiklerini söyledi.

İşte, yasa teklifi ile yaşanan son gelişmeler ve yapılan açıklamalar eşliğinde yeni sisteme dair tüm detaylar;

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Yeni askerlik sistemi son dakika gelişmesi:2019 Yeni askerlik sistemi nasıl olacak ve ne zaman yasalaşacak? İşte bedelli fiyatı
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