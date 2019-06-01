Yeni askerlik sistemi son dakika gelişmesi:2019 Yeni askerlik sistemi nasıl olacak ve ne zaman yasalaşacak? İşte bedelli fiyatı

Son haftaların en önemli gündem maddelerinden birisi olan yeni askerlik sistemi hakkında son dakika haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz hafta , AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve arkadaşlarının imzasını taşıyan Askeralma Kanunu Teklifi TBMM'ye sunulmuş ve Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edilmişti. AK Parti Grup Başkan Vekili Bostancı, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, 1927 yılından bu yana ilk kez değişiklik gerçekleştirilecek 1111 sayılı 'Askerlik Kanunu' düzenlemesini, Meclis'teki tüm siyasi partilerin görüş ve önerilerini alarak, ortak mutabakatla çıkarmak istediklerini söyledi.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Henüz vatani görevini tamamlamamış olan yüz binlerce genç, yeni düzenlemenin Meclis'ten geçip geçmediğini merak ederken, konuya yönelik detaylar ise netleşti. Bostancı, yasanın Meclis'e geleceği tarihe dikkat açıklarken, en kısa süre içinde işi bitirmek istediklerini ifade etti.

BEDELLİ ASKERLİK FİYATI NE KADAR OLACAK?

Öte yandan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Denizkurdu tatbikatında T.C.G Salih Reis Fırkateyn'nde özel bir televizyona kanalına röportaj verdi.

En çok merak edilen 'Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?' sorusuna yanıt veren Akar, 5 binden 50 bin TL'ye projeksiyon yaptıklarını ve net kararı verdiklerini söyledi.

İşte, yasa teklifi ile yaşanan son gelişmeler ve yapılan açıklamalar eşliğinde yeni sisteme dair tüm detaylar;