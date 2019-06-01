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’da Enderun namazında yüzbinlerce kişi saf tuttu

Başkan , İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının ’da açık havada düzenlediği Enderun namazında yüzbinlerce vatandaşla birlikte saf tuttu.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.6.2019 23:39 Güncelleme Tarihi: 1.6.2019 23:54
Yenikapı’da Enderun teravih namazında yüzbinlerce kişi saf tuttu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fethinin 566'ncı yılı dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı organizasyonu ile '313 bin kişi ile Enderun teravih namazında buluşuyoruz' etkinliğine katıldı.


Yenikapı alanındaki Enderun Teravih Namazı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Yerlikaya ve yüzbinlerce vatandaş yer aldı. Enderun Teravih Namazı için yüzbinlerce insan açık havada saf tuttu.

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Yenikapı’da Enderun teravih namazında yüzbinlerce kişi saf tuttu
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