Üç ilçe ve bir beldede seçim günü

BUGÜN NELER OLDU

YüksekSeçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 7 seçim bölgesinden 4'ünde bugün sandığa gidilecek. Artvin'in Yusufeli, Denizli'nin Honaz ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleri ile Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde yenileme seçimleri bugün yapılacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun 27 Mart'ta aldığı Mahalli İdareler Ara Seçimleri'nin 2 Haziran'da yapılması kararı gereği yeni kurulan köylerle mahalle iken köy statüsüne dönüşen yerleşim birimlerinde ve herhangi bir nedenle organları boşalan köy ve mahallelerde veya 31 Mart 2019 tarihinde seçimi yapılamamış beldeler ile köy ve mahallelerde de bugün sandık kurulacak. Yusufeli'de oy verme işlemi saat 07.00'de başlayacak ve saat 16.00'da sona erecek. Seçmenlerin saat 08.00'den itibaren oy verebileceği Honaz, Keskin ve Kesmetepe'de ise sandıklar saat 17.00'de kapanacak. Bu arada İstanbul'da yenileme seçimi 23 Haziran'da yapılacak. Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde 21 Temmuz'da, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde ise 4 Ağustos'ta seçim yenilenecek.