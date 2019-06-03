Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Bahçeli’den “Aziz İstanbul” eşliğinde Ankara turu

Bahçeli’den “Aziz İstanbul” eşliğinde Ankara turu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri , klasik otomobilinde “Aziz İstanbul” şarkısını dinleyerek, Ankara sokaklarında dolaştı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.6.2019 21:40 Güncelleme Tarihi: 3.6.2019 21:47
Bahçeli’den “Aziz İstanbul” eşliğinde Ankara turu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 06 TCD 009 plakalı klasik otomobiliyle Ankara sokaklarında dolaştı. MHP Lideri Bahçeli, aracıyla Ankara turu atarken Münir Nurettin Selçuk'un 'Aziz İstanbul' şarkısını dinledi. Bahçeli, kendisini kırmızı ışıkta gören ve ilgi gösteren vatandaşları da selamladı.

MHP Lideri Bahçeli'nin otomobilliyle Ankara sokaklarında dolaştığı görüntüler, partisinin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

MHP Lideri Bahçeli 'Aziz İstanbul' şarkısı eşliğinde Ankara'yı turladı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bahçeli’den “Aziz İstanbul” eşliğinde Ankara turu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN