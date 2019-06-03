Kaplan: Paçozluk sınıflar üstü bir kavramdır ve paçoz paçozdur!

Her daim kendisiyle barışık, sokak kurnazı, rüküş, hoyrat, terbiyesiz, laubali, haddini bilmez, yüzeysel.

Yazar Alev Alatlı, paçozluğun en büyük toplumsal meselemiz olduğunu ifade ederken -affına sığınarak özetle- böyle bir tanım yapıyordu. Alatlı'nın anlattığı paçozluk genelde 'Beyaz Türkler' üzerinden anlatılsa da aslında paçozluk, sınıf veya etnisite tanımayan bir olgudur. Kişinin eğitim hayatı ya da cüzdanı zenginleştikçe, kendisini içinde bulabileceği sınıflar-üstü bir sınıftır paçozluk. Bugün ABD Başkanı'nın Donald Trump olduğu bir vasatta, gözardıedilemeyecek bir vakıadır paçozluk.

Ama eziklik öyle değil. En azından 'kendi evimizin içindeki' Beyaz Türkler ezik değil; onlar evin kerameti kendinden menkul hakim sınıfı. Eziklik, kişisel tarihi itibariyle dışlanan sınıftan gelmenin yükünü, görünmez bir kambur gibi taşıyanlara özgü.

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