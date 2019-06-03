Türk Kızılayı yüzleri güldürdü

BUGÜN NELER OLDU

Türk Kızılayı "Ramazan'da Az Çok Demeden Paylaşıyorsan Hilâl olsun Türkiye" sloganıyla yürütülen çalışmalarda 14.7 milyon kişiye ulaştı. Çikolata ve bisküvilerden oluşan 100 bin paket dağıtımı yaptı. Kızılay, Tanzanya'nın Darüsselam kentinde Ramazan yardımı dağıttı. Ramazan boyunca yurt içi ve yurt dışında 400 bin adet gıda paketi dağıttı. Yurt dışında 38 ülkede iftar programları düzenledi. Ramazan'ın 15'inci gününde 'Yetimler Günü' nedeniyle verilen iftarlarda yaklaşık 50 bin yetime ulaşıldı. 150 bin aileye Fitre-Zekat bağışı yapıldı. Ramazan 2019 Yurtdışı Gıda Yardım Programı kapsamında Afganistan'ın kuzeyinde yaşayan ihtiyaç sahibi 412 aileye gıda paketi ulaştırıldı. Mezar-ı Şerif kentinde bulunan mülteciler kampındaki dağıtım törenine, Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Şevki Seçkin Alpay ve Türkiye Maarif Vakfı Mezar-ı Şerif Erkek Lisesi Müdürü Ahmet Sami Demir katıldı.