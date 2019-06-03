Türkiye’nin yardım eli dünyayı sardı

BUGÜN NELER OLDU

Türk Diyanet Vakfı Ramazan çalışmaları kapsamında 98 ülke ve 323 bölgede iyiliğin sesi olarak çalışmalarını sürdürdü. Vakıf yurt içinde ise 81 il 725 ilçede ihtiyaç sahibine ulaştı. Ramazan ayında 102 bin gıda paketi dağıtıldı. 200 bin kişiye iftar verildi, 11 bin çocuğa da bayramlık kıyafet yardımı yapıldı. Yurt içine yönelik yardımlar çerçevesinde ise ihtiyaç sahipleri ve ymülteci aileler için 40 bin adet alışveriş yardım kartı dağıtıldı, 5 bin yetime kıyafet yardımı yapıldı. Vakıf bu yıl Ramazan ayında yurt içinde ve yurt dışında toplam 22.3 milyon TL değerinde yardım yaptı."Ramazan Birlikte Güzel" sloganı ile beş kıtada yola çıkan İHH Suriye, Sudan, Yemen, Filistin, Gazze, Bangladeş, Irak, Doğu Türkistan ve Arakan gibi öncelikli kriz bölgelerine ağırlık verdi. 3 milyondan fazla kişiye ulaşan İHH Türkiye dâhil 120 ülke ve bölgede 250 bin aileye kumanya dağıtımı yaptı, 1 milyon kişinin katılacağı iftar sofraları kurdu. İHH 150 bin kişiye fitre ve zekât dağıtımı yaptı. Bayram için 67 bin 900 çocuğa bayramlık kıyafet alındı. Deniz Feneri Derneği de 35 ülkede iftar sofraları kurdu ve gıda kolileri dağıttı.Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Gambiya'da ihtiyaç sahiplerine Ramazan paketleri dağıttı. Afganistan'da iftar sofraları kuruldu, ihtiyaç sahiplerine binlerce yardım paketi dağıtıldı.Türkiye, Suriye'nin İdlib bölgesinde çatışmasızlığın sürmesi ve bölgenin daha istikrarlı bir hale gelmesi için askeri ve diplomatik çalışmalarını sürdürürken, Türk sivil toplum kuruluşları da bölgede mağdur halka el uzattı. Ramazan ayı boyunca binlerce kişiye iftar yemekleri veren Türk sivil toplum kuruluşları, Ramazan kolisi dağıtımlarının yanı sıra bölgede sağlık faaliyetlerine de imza attı. Suriye rejimi İdlib'in güneyinde ağırlıklı sivilleri hedef alan saldırılar gerçekleştirirken Türk sivil toplum kuruluşları mağdurların yanında durmaya devam etti. Türk Kızılayı İdlib'de Ramazan ayı boyunca günlük ortalama 10 bin iftar menüsü dağıttı. Çadır kentlerde sağlık taramaları gerçekleştirildi. Türkiye Diyanet Vakfı Atme, Kah, Deyr Hassan gibi göç alan bölgelerde günlük bine yakın kişiye iftar yemeği verdi. İHH, İhsan Derneği, Aziz Mahmut Hüdai Vakfı'da mülteci kamplarında yardım çalışmaları yürüttü. Sadakataşı Derneği Kudüs'te iftar yardım paketi dağıttı.