BAE’li casustan itiraf darbe girişimini önceden biliyordum

BUGÜN NELER OLDU

BirleşikArap Emirlikleri (BAE) adına İstanbul'da casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Samir Semih Şaban ve Zeki Yusuf Hasan çıkarıldıkları İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce "askeri, siyasi ve uluslararası casusluk" suçları kapsamında 19 Nisan günü tutuklanarak cezaevine konulmuşlardı. Uzun süredir takip edilen iki kişinin, Türkiye'ye sıklıkla giriş çıkış yaptıkları belirlenmişti. Hasan tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde 28 Nisan günü intihar etmişti.Ajanlardan Şaban'ın ifadesinde ilginç bir detaydan bahsettiği ortaya çıktı. Şaban'ın İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne verdiği ifadesinde, 15 Temmuz darbe girişiminden bir hafta önce Ortadoğu'nun karanlık ismi Muhammed Dahlan'ın yakın bir adamından Türkiye'de bir şeyler olacağını duyduğunu belirtti. Şaban'ın bu ifadesi Dahlan'ın FETÖ tarafından Türkiye'de gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminden haberdar olduğunu ortaya koydu. Hâkimlikte 15 Temmuz'da Türkiye'de darbe olacağını kendisine söyleyen kişinin ismini de veren Şaban'ın MİT ve Emniyet takibindeyken temas kurduğu kişilere Filistin'in başına yakında Dahlan'ın geçeceğini söylediği deşifre olmuştu. Şaban'ın Türkiye'de Dahlan adına casusluk yaptığı da deşifre olmuştu.Bilindiği gibi, Dahlan 15 Temmuz darbe girişiminin finansörü olarak anılıyor. ABD ve İsrail ile yakın ilişkiler içerisinde olan Dahlan'ın başta FETÖ olmak üzere Türkiye'ye yönelik emelleri olan terör örgütleriyle ilişkileri olduğu biliniyor. Hakkında, "Arafat'ın öldürülmesinde parmağı olduğu ve görevi süresince zimmetine geçirdiği paralarla servet elde ettiği" yönünde iddialar bulunan Dahlan, 2011'de Batı Şeria'yı terk ederek BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye yerleşti. Dahlan, Abu Dabi'de Veliaht Prens Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın danışmanlığı görevine getirildi. Hamas yetkilileri, 2010'da İsrail gizli servisi Mossad'ın Dubai'deki bir operasyonuyla öldürülen Hamas'ın silahlı kanadının kurucularından Mahmud Abdurrauf el-Mebhuh suikastında da Dahlan'ın parmağı olduğunu öne sürdü.