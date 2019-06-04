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’den acı haber: 1 şehit

Ercan TOPAÇ
ERCAN TOPAÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2019
Tunceli’den acı haber: 1 şehit
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Ovacık kırsalında terör örgütü üyelerine yönelik operasyon başlatan Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birlikler, bir grup teröristle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alınan yaralı askerlerden biri tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen diğer asker ise helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı askerlere kan vermek isteyen meslektaşları, Tunceli Devlet Hastanesi'ne koştu. Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Bölgede operasyonun devam ettiği öğrenildi
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Tunceli’den acı haber: 1 şehit
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