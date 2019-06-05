FETÖ'ye göz açtırmadı! Hain pilotlarla generalleri gözaltına aldı

HSK kararnamesiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Diyarbakır Başsavcısı Kamil Erkut Güre, hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016 günü Diyarbakır'a tayin edilmişti. Kente indiği günün akşamı hain kalkışmayı lojmanda öğrenen Başsavcı Güre, o geceyi büyük bir soğukkanlılık ve titizlikle yönetti. Önce Adliye lojmanlarından çıkışları yasaklayarak FETÖ'cü hâkim ve savcıların kaçmasına engel oldu, ardından Adliye'deki makamına geçerek hain girişimin içinde kimin yer aldığına dair tespitlerde bulundu. Terör bürosundan seçtiği tecrübeli savcılardan kurduğu özel bir ekiple kriz masası oluşturan Başsavcı Güre, kışlalardan askerlerin dışarı çıkmalarına izin vermezken, vali ile birlikte koordinasyon oluşturup hain kalkışma içinde yer alan rütbeli subaylar hakkında gözaltı kararı aldı.

HAİN PİLOTLARLA GENERALLERİ GÖZALTINA ALDI

Ömer Halisdemir'in şehit edildiği hain saldırıda öldürülen Semih Terzi ve yanındaki Özel Kuvvetler timinin Ankara'ya nakledilmesiyle ilgili 2. Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı 8. Ana Jet Üssü'ne giden Başsavcı Kamil Erkut Güre, 2. Birleştirilmiş Hava Harekât Merkez Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli, 8. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe, Hava Harekât Merkez Amiri Albay Bülent Gürdoğan ile Genel Sekreter Yardımcısı Albay Ali Durmuş'un tutuklanmalarını sağladı. Başsavcı Güre, 6 F-16 uçağını korsanca Ankara'ya kaçırıp TBMM, Gölbaşı Özel Harekat Binası, MİT ve Cumhurbaşkanlığı külliyesini bombalayan hain pilotlar ile 16. Zırhlı Tugay Komutanı Savaş Beyribey'in de 24 saat içinde gözaltına alınmaları emrini verdi.

DARBENİN YÖNETİLDİĞİ EVE OPERASYON

FETÖ'cü hainlere yönelik seri operasyonlar gerçekleştiren Başsavcı Güre, hainlerin inlerine girip örgütün gaybubet evlerinde gizlenen FETÖ'cü 2 hâkim ile mahrem imamlarının yakalandıkları operasyonları başarıyla yönetti. Darbe gecesi Jandarma sivil mahrem imamlarının bir araya gelerek rütbeli askerleri arayıp darbeye destek olmalarını istedikleri evi tespit eden Başsavcı Güre, o gece bu eve giden, telefonla aranan, darbeye destek veren rütbeli askerleri tek tek belirleyip haklarında dava açılarak mahkûm olmalarını sağladı. Gaybubet evinden darbenin yöneten örgütün Jandarma sivil imamı ve aynı zamanda Dicle Üniversitesi Nöroloji Servisinde Doç. Dr. Hasan Hüseyin Özdemir, jandarma sivil imamı Dicle Üniversitesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanlığında Doç. Dr. Harun Yüksel, sivil mahrem imam ve Dicle Üniversitesi Anestezi Servisinde Doç. Dr. Orhan Tokgöz, Murat Karagöz, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Ceyhun Keleş, yardımcısı Şamil Türk Özkan, Jandarma TEM Şube Müdürü Binbaşı İdris Fındık, Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Sinan Aslan, Binbaşılar Cemal Furat, Durdu Aydın, Yüzbaşılar Sait Yılmaz, Serkan Alemdar, Selçuk Güven, Üsteğmenler Halil Değişli, Veysel Taktak, Uğur Sayan, Astsubay Adnan Durgut'un darbeye destek verdiklerini HTS kayıtlarıyla tespit ederek mahkûm olmalarını sağladı. 3 yıldan beri FETÖ'ye farklı illerde eş zamanlı seri operasyonlar gerçekleştiren Başsavcı Güre, soruşturma dosyalarının da titizlikle sonuçlanmasını sağlayıp yargılama süreçlerini hızlandırdı.

DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ'IN TUTUKLATTI

Terör örgütü PKK'nın çukur ve hendek eylemlerinden sonra suça bulaşmış milletvekili, belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu seri operasyonlara imza atan Başsavcı Güre, bu kapsamda başta Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ olmak üzere belediyelere kayyum ataması sonrasında belediye başkanı Gültan Kışanak, yardımcısı Fırat Anlı ile çok sayıda HDP'li belediye başkanı ile milletvekilleri Leyla Güven, Selçuk Mızraklı, Musa Farisoğulları, Remziye Tosun, Saliha Akdeniz, Nejdet İpekyüz, eski milletvekilleri Ziya Pir, Sırrı Süreyya Önder, Çağlar Demirel, Sabahat Tuncel'in tutuklanmaları ve haklarında dava açıldığı soruşturmaları bizzat yürüttü.

BURSA'YA ATANAN BAŞKAN GENERALLERE AĞIR MÜEBBET VERDİ

Bursa Bölge İstinaf Mahkemesi Daire Başkanlığına atanan 8. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ercan Arslan da, darbe gecesi hava üssünden kalkarak Ankara'nın bombalanmasına destek verdikleri için Tümgeneral Atilla Darendeli, Tuğgeneral Deniz Kartepe, Albay Bülent Gürdoğan'ı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Başkan Arslan, darbeyi gaybubet evinden yöneten ve FETÖ'cü askerlere darbeye destek vermeleri için talimat veren mahrem imam Orhan Tokgöz'ü de ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı, ardından cezayı teşebbüs aşamasında kaldığı için 13 yıl 4 aya indirdi Ercan Arslan'ın yargılamasını yaptığı bir diğer isim ise Çevik Kuvvet Şube Müdürü Kahraman Sezer'di. Başkan Arslan, Sezer'i de FETÖ darbesine destek verdiği için 10 yıl hapisle cezalandırmıştı. Başkan Ercan Arslan, darbeye destek verdiği gerekçesiyle Jandarma Bölge Komutanı eski Kurmay Başkanı Albay Şamil Türk Özkan'ı da müebbet hapisle cezalandırmıştı.