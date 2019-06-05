Şehide son görev

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Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Tornoba kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel (28) Ramazan Bayramı'nın birinci günü memleketi Adana'da toprağa verildi.Baba ocağında helallik alındıktan sonra Kabasakal Mezarlığında düzenlenen cenaze törenine, güçlükle ayakta durabilen şehit babası Cabbar Yücel cenaze alanına AK Parti Basın Sözcüsü Ömer Çelik'in kolunda geldi.Başka Erdoğan'ın taziye dileklerini ileten Ömer Çelik, "Üzerimize düşen biz bu vatanda onurlu ve şerefli yaşayalım diye canlarını feda eden şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak" dedi. Bekar ve 2 kardeşi bulunan şehit Eren Yücel'in erkek kardeşi Emre Yücel cenaze namazı kılmak için saf alırken gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin annesi Sevtap ve kız kardeşi Ebru Yücel ise tören alanına askerlerle birlikte geldi. Şehidin güçlükle ayakta duran ailesi tören boyunca gözyaşlarına boğuldu.Adana İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından kılınan cenaze namazının ardından Şehit Eren Yücel'in naaşı Kabasakal Mezarlığı'nda bulunan şehitliğe defnedildi.