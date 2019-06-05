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Meclis'ten geçti mi ve ne zaman yasalaşacak? Yeni sistem nasıl, ücreti ne kadar? İşte detaylar

, uzun süredir gündemdeki en önemli başlıklardan birisi olarak öne çıkıyor. Hal böyle olunca, yeni sisteme dair son dakika haberleri de yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere, AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve arkadaşlarının imzasını taşıyan Askeralma Kanunu Teklifi TBMM'ye sunulmuş ve Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edilmişti. Bu doğrultuda süreci yakından izleyen yüz binlerce genç, yeni askerlik sisteminin ne zaman yasalaşacağı ve yürürlüğe gireceğini öğrenme gayreti içerisinde. Düzenlemenin Meclis gündemine geleceği tarih belli olurken, ücreti gibi birçok başlığı da netleşti. Peki, yeni askerlik sistemi nasıl olacak ve ne zaman yasalaşacak? Bedelli askerlik ücreti 2019 ne kadar olacak? İşte, son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 5.6.2019 11:39 Güncelleme Tarihi: 5.6.2019 11:39
Yeni askerlik sistemi Meclis'ten geçti mi ve ne zaman yasalaşacak? Yeni sistem nasıl, bedelli askerlik ücreti ne kadar? İşte detaylar

Yeni askerlik sistemi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından Başkan Erdoğan'a sunulan ve geçer not alan sistem, daha sonra TBMM'ye sunulmuş ve Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edilmişti. Bu bağlamda da, henüz vatani görevini tamamlamamış olan bireyler ile bakaya, yoklama kaçağı ve geç iltihak olanlar başta olmak üzere yeni düzenlemeye ilişkin son dakika haberleri yakından takip ediliyor.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YASALAŞACAK?

AK Parti Grup Başkan Vekili Bostancı, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, 1927 yılından bu yana ilk kez değişiklik gerçekleştirilecek 1111 sayılı 'Askerlik Kanunu' düzenlemesini, Meclis'teki tüm siyasi partilerin görüş ve önerilerini alarak, ortak mutabakatla çıkarmak istediklerini söyledi.
Bostancı, yasanın Meclis'e geleceği tarihe dikkat açıklarken, en kısa süre içinde işi bitirmek istediklerini ifade etti.

BEDELLİ ASKERLİK FİYATI NE KADAR OLACAK?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Denizkurdu tatbikatında T.C.G Salih Reis Fırkateyn'nde verdiği özel röportajda konuya açıklık getirdi.

Yanıtı bir hayli araştırılan bedelli askerlik ücreti meselesine değinen Akar, 5 binden 50 bin TL'ye projeksiyon yaptıklarını ve net kararı verdiklerini söyledi.

İşte, yeni sisteme dair son dakika detayları;

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Yeni askerlik sistemi Meclis'ten geçti mi ve ne zaman yasalaşacak? Yeni sistem nasıl, bedelli askerlik ücreti ne kadar? İşte detaylar
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