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'dan baba ocağına sürpriz ziyaret

Cumhur ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı 'li , baba ocağına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Anne ve babasının mezarlığında dua eden Yıldırım, vatandaşlarla bayramlaştı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2019 08:45 Güncelleme Tarihi: 6.6.2019 08:46
Binali Yıldırım'dan baba ocağına sürpriz ziyaret

İstanbul'daki seçim çalışmalarını Anadolu'ya taşıyan Cumhur ittifakının AK Parti'li Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Sivas programının ardından baba ocağı Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyüne gitti. Eşi Semiha Yıldırım ile birlikte doğup büyüdüğü baba ocağını gezen Yıldırım, aile mezarlığını ziyaret ederek annesi Bahar, babası Hacı Dursun ve dedesi Hacı Bekir Yıldırım'ın kabirlerinde dua etti. Yıldırım, daha sonra köy konağında buluştuğu hemşehrileriyle bayramlaştı. Burada kısa bir konuşma yapan Yıldırım, İstanbul seçimleri için destek istedi.

Geceyi Kayı köyünde geçirecek olan Yıldırım, yarın öğle saatlerinde İstanbul'a hareket edecek.

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Binali Yıldırım'dan baba ocağına sürpriz ziyaret
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