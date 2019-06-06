İşte CHP adayının jeti: Jetin yolcuları arasında FOX ekibi de var

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekiler dün Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonuna kullanma hakkına sahip olmadıkları halde bu alana zorla girmeye çalışmışlardı.

14 KİŞİ ÖZEL JETTE

Ekrem İmamoğlu'nun Ordu-Giresun Havalimanı'ndan İstanbul'a nasıl uçtuğuna ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı. Ekrem İmamoğlu ve beraberinde yer alan; Neslihan İmamoğlu, Hasan İmamoğlu, Hava İmamoğlu, Gazeteci Murat Ongun, Fatih Keleş, Veysel Taşdemir, kameraman Zilan Karakurt, Onur Günal, FOX TV muhabiri Gülşah İnce, kameraman Çağlar Güner, Haber Global TV muhabiri İrem Şahin Seles, Sedat Sarp ve Mustafa Akın'ın özel bir jetle ORDU- Giresun Havalimanı'ndan havalandıkları belirlendi.

ÖZEL JET TC-RMK KUYRUK TESCİLLİ

Edinilen bilgiye göre, 14 kişilik ekibin bindiği uçak Set Air Havayolu firmasına ait...TC-RMK kuyruk tescilli jette Koç Holding'in amblemi bulunuyor. Uçağın İmamoğlu'na tahsis mi edildiği yoksa kiralandığı mı ise bilinmiyor.

NELER OLMUŞTU?

Bilindiği gibi, Ekrem İmamoğlu ile beraberindeki 14 kişinin Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonu kullanma hakkına sahip olmadıkları halde bu alana zorlu girmeye çalıştıkları ortaya çıkmıştı. Bu sırada İmamoğlu ve beraberindekilerin VIP salonu kapısında görev alan polis memurlarına mukavemet ettiği ve onları iterek VIP salona zorla girmek istediği öğrenilmişti. CHP adayının VIP'e giremeyince Ordu Valisi'ne 'Bu vali tam bir it'dediği iddia edilmişti. Olay sonrası Ordu Valiliği olayla ilgili açıklama yapmış, "Ordu-Giresun Havalimanında yaşanan olayla ilgili gerekli kamera kayıtları mevcut olup hakaret içerikli ifadelerle ilgili yasal işlemler Valiliğimizce başlatılacaktır" demişti.