Balyoz başvurusunu AİHM ‘usulden’ reddetti

BUGÜN NELER OLDU

Avrupaİnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye'de Balyoz davasıyla ilgili 2010'da yapılan başvuruyu esasa girmeden usulden incelemeyi reddetti. AİHM, emekli Orgeneral Çetin Doğan ve 2015'te hayatını kaybeden emekli Tuğamiral Cem Aziz Çakmak'ın yaptıkları ortak başvuruyu bugün karara bağladı. AİHM, yargılamalar öncesi 1 yıl 10 ay cezaevinde kalan Çetin Doğan ve 18 ay cezaevinde kalan Çakmak'ın başvurusuyla ilgili olarak Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin tutukluluk ve gözaltı koşullarıyla ilgili 5. maddesinin 4 fıkrasının ihlal ettiği yolundaki şikayetin incelenmesinin "kabul edilemez" olduğunu açıkladı. AİHM oy birliğiyle aldığı gerekçeli kararında başvuruyu esasa girmeden usulden incelemeyi reddettiğini açıkladı. AİHM, gerekçe olarak başvuru sahiplerinin, AİHM dışında başka uluslararası kuruluşa şikayette bulunmasını ve bu kuruluşun karar açıkladığını belirtip daha önce aldığı kararları emsal gösterdi. BM İnsan Hakları Komitesi Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu'na da başvuru yapıldığınını kaydeden AİHM, başka uluslararası bir kurumun baktığı şikayeti esasa girmeden usulen incelemeye alamayacağını belirtip, bu konudaki içtihada da dikkati çekti.