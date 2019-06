CHP adayının VIP densizliği

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun önceki akşam İstanbul'a dönmek üzere geldiği Ordu-Giresun Havalimanı'nda beraberindeki heyetle VIP salonuna alınmadığı yönündeki haberlerin perde arkasından skandal çıktı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP adayının önceki gün saat 20.00 sıralarında özel uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'ndan İstanbul'a seyahat edeceği bilgisi üzerine tedbirler alındı. Saat 22.20'de konvoy halinde havalimanının VIP otoparkına giriş yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İmamoğlu ve kafiledekiler, araçlarından inerek VIP giriş kapısından terminal binasına giriş yapmak istedi.

VIP salonuna korsan olarak girmeye çalışan CHP'liler olay çıkardı

Bu teşebbüs üzerine Havalimanı Mülki İdare Amirliği'ne bildirilen 14 kişilik Uçak Yolcu Manifestosu'nda, haberlerde yayımlananın aksine, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un olmadığı görüldü. Listede Ekrem İmamoğlu, Neslihan İmamoğlu, Hasan İmamoğlu, Hava İmamoğlu, Murat Ongun, Fatih Keleş, Veysel Taşdemir, Zilan Karakurt, Onur Günal, FOX TV muhabiri Gülşah İnce, kameraman Çağlar Güner, Haber Global TV muhabiri İrem Şahin Seles ve Sedat Sarp'ın olduğu, bu kişilerin VIP'i kullanma haklarının olmadığının kendilerine iletildiği öğrenildi.

Salonu kullanmak için ısrarcı olan Torun'a, "VIP salonlarından sadece VIP listede belirtilen makam sahipleri yararlanır" hükmünün hatırlatıldığı kaydedildi. Torun'a ayrıca CHP adayı ve beraberindekilerin, Rical Listesi'nde bulunmadıklarından VIP salonuna alınamayacağının belirtildiği öğrenildi.

Soylu: "İmamoğlu, valiye 'it' dedi!"

VALİYE HAKARET ETTİ

İkazlara CHP adayının ve beraberindekilerin aldırmadığı, VIP salonu kapısında görev alan polis memurlarına mukavemet ettiği ve ittiği belirtildi. Grubun VIP salonuna zorla girmek istediği, bu esnada aprona çıkış kapısı önünde gerekli önlemlerin alındığı öğrenildi. Aprona çıkmalarına izin verilmeyen grubun tekrar VIP otoparka yöneldiği, bu esnada CHP adayının kendisine refakat eden polislere hitaben "Bu Vali tam bir it" ifadesini kullandığı ileri sürüldü.

Grup daha sonra iç hatlar gidiş terminaline yöneldi. Bu noktaya geldiklerinde gruba, sivil havacılık prosedürü gereği dokunulmazlığı bulunan milletvekili hariç diğer şahısların kapı dedektörlerinden aranmak suretiyle geçmeleri gerektiği hatırlatıldı. CHP'li grup aranmadan geçmek isterken Torun, polislere ve devlet büyüklerine hakaret etti.







KAMERA GÖRÜNTÜLERİ VAR

Ordu Valiliği de konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Olayların gelişimi anlatılan açıklamada, "Ordu-Giresun Havalimanı'nda yaşanan olayla ilgili gerekli kamera kayıtları mevcut olup, hakaret içerikli ifadelerle ilgili yasal işlemler Valiliğimizce başlatılacaktır" denildi.



KULLANMA HAKLARI YOK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şimdi Trabzon'a geldi (VIP) kullandı. Arkadaşlar nezaket göstermişler. 'Ben buradan çıkmak istiyorum' demiş, çıkarmışlar. Sonra Ordu'da kullanmak istemiş. 14 kişi, bunların hiçbirinin, kendisinin dahil kullanma hakkı yok. 'İstirham edelim, öbür taraftan alalım.' Valiye 'it' dedi, it. Allah kimseyi güç zehirlenmesine düşürmesin.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Mesele VIP krizi değil, gerçekten devletin memuruna ve valisine karşı yapılan bir hakarettir. Buna vesile olanların kalkıp devletin valisinden özür dilemesi lazım. Yapılan bu açık hadsizliği ve saygısızlığı telafi etmek CHP heyetine düşer.