CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan vefat etti

CHP yetkililerinden alınan bilgiye göre, Denizli Milletvekili Arslan, bu gece saat 00.30 sularında Antalya'nın Aksu ilçesinde bayram tatili için ailesiyle bulunduğu evde rahatsızlandı. Arslan, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vefat etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, AA'ya yaptığı açıklamada Arslan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını bildirdi. Arslan'ın cenazesinin toprağa verilmek üzere memleketi Denizli'ye götürüldüğünü belirten Kaya, Arslan ve CHP ailesine başsağlığı diledi.

BİNALİ YILDIRIM'DAN, KAZIM ARSLAN İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vefat eden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Binali Yıldırım, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Arslan'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Arslan'a Allah'tan rahmet dileyen Yıldırım, "Acılı ailesi, sevenleri ve Cumhuriyet Halk Partisinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.