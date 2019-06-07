CHP medyası sessiz... FOX TV VIP skandalı görüntülerini neden yayınlamadı

İMAMOĞLU'NA KORUMA KALKANI

Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonu kullanma hakkı olmadığı halde içeriye girmeye çalıştı. Ancak polisler kuralları hatırlatarak içeri almayacaklarını söyledi. Bunun üzerine Millet İttifakı adayı, Ordu Valisi Seddar Yavuz'a ağır hakaret etti. O anlar sadece FOX TV kameraları tarafından kaydedildi. Ancak o görüntüler yayınlanmadı. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu takip eden FOX Haber kameramanları skandal görüntüleri anbean kaydetti. Fakat FOX Haber sunucusu Fatih Portakal İmamoğlu'nun Valiye yönelik ağır hakaret içeren sözlerini yayınlamadı. İmamoğlu'nun medyadaki en büyük destekçisi olan Fatih Portakal, "İmamoğlu'nun valiyle ilgili bir sözü var biz o sözü vermedik" dedi.

VALİYE HAKARET ETTİ

İkazlara CHP adayının ve beraberindekilerin aldırmadığı, VIP salonu kapısında görev alan polis memurlarına mukavemet ettiği ve ittiği belirtildi. Grubun VIP salonuna zorla girmek istediği, bu esnada aprona çıkış kapısı önünde gerekli önlemlerin alındığı öğrenildi. Aprona çıkmalarına izin verilmeyen grubun tekrar VIP otoparka yöneldiği, bu esnada CHP adayının kendisine refakat eden polislere hitaben "Bu Vali tam bir it" ifadesini kullandığı ileri sürüldü.



Grup daha sonra iç hatlar gidiş terminaline yöneldi. Bu noktaya geldiklerinde gruba, sivil havacılık prosedürü gereği dokunulmazlığı bulunan milletvekili hariç diğer şahısların kapı dedektörlerinden aranmak suretiyle geçmeleri gerektiği hatırlatıldı. CHP'li grup aranmadan geçmek isterken Torun, polislere ve devlet büyüklerine hakaret etti.



İŞTE ORDU VALİLİĞİ'NİN O AÇIKLAMASI

Ordu Valiliğince, 5 Haziran Çarşamba günü CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonuna alınmadığı iddialarına ilişkin, "İzahat ve ikazlara aldırmayan Ekrem İmamoğlu ve beraberindekiler, VIP salonu kapısında görev alan polis memurlarına mukavemet etmek ve onları itmek suretiyle VIP salonunu işgal etmişlerdir." denildi.

Ordu Valiliği, bir televizyon kanalında ve bazı internet haber sitelerinde yayınlanan, "CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu'nun Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonuna alınmadığı" yönündeki haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 5 Haziran Çarşamba günü saat 20.00 sıralarında İmamoğlu'nun özel uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'ndan İstanbul'a seyahat edeceği bilgisi üzerine güvenlik açısından gerekli tüm tedbirlerin alındığına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Aynı gün saat 22.20 sıralarında konvoy eşliğinde havalimanının VIP otoparkına giriş yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ekrem İmamoğlu ve kafiledekiler, araçlarından inerek VIP giriş kapısından terminal binasına giriş yapmak istemişlerdir. Bu teşebbüs üzerine Havalimanı Mülki İdare Amirliğine bildirilen 14 kişilik uçak yolcu manifestosunda (Ekrem İmamoğlu, Neslihan İmamoğlu, Hasan İmamoğlu, Hava İmamoğlu, Murat Ongun, Fatih Keleş, Veysel Taşdemir, Zilan Karakurt, Onur Günal, Gülşah İnce, Çağlar Güner, İrem Şahin Seles, Sedat Sarp) VIP salonunu kullanma hakkına sahip kişi olmadığı kendilerine ifade edilmiştir."

VIP salonunu kullanma konusunda ısrarcı olan Torun'a, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gencer Bayram tarafından Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programında yer alan "VIP salonlarından sadece Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce bildirilen listede belirtilen makam sahipleri yararlanır" hükmü hatırlatılarak, kendilerine Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin rical listesinde bulunmadıklarından VIP salonuna alınamayacağının belirtildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzahat ve ikazlara aldırmayan Ekrem İmamoğlu ve beraberindekiler, VIP salonu kapısında görev alan polis memurlarına mukavemet etmek ve onları itmek suretiyle VIP salonunu işgal etmişlerdir. Bu esnada aprona çıkış kapısı önünde gerekli önlemler alınmış olup grubun aprona çıkmasına izin verilmemiştir. Aprona çıkmasına izin verilmeyen grup, tekrar VIP otoparkına yöneldiği esnada, VIP salonu içerisindeyken Ekrem İmamoğlu kendisine refakat eden polislere hitaben 'Bu Vali tam bir it' ifadesini kullanmıştır.

Grup, daha sonra iç hatlar gidiş terminaline yönelmiş ve bu noktaya geldiklerinde, gruba sivil havacılık prosedürü gereği dokunulmazlığı bulunan milletvekili hariç diğer şahısların kapı dedektörlerinden aranmak suretiyle geçmeleri gerektiği hatırlatıldığında, şahıslar bu ikazlara da aldırmayarak, hepsi birden aranmadan geçmek istemişlerdir. Bu esnada CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, polis memurlarına hitaben, 'Tayyip'in uşakları bunlar. Haysiyetsizler, şerefsizler...' diyerek hakarette bulunmuştur. Ordu-Giresun Havalimanında yaşanan olayla ilgili gerekli kamera kayıtları mevcut olup hakaret içerikli ifadelerle ilgili yasal işlemler Valiliğimizce başlatılacaktır."



VALİLİK YASAL İŞLEM BAŞLATTI



Bu sözlerle ilgili Ordu Valiliği yasal işlem başlattığını duyurdu. Ordu Valisi Seddar Yavuz Twitter'dan yaptığı açıklamada,"Valiliğimizin, VIP kullanımı ile ilgili hukuka uygun olarak almış olduğu karar, demokratik bir hak olarak eleştirilebilir. Ancak, küfür ve hakaret ederek kişilik haklarına saldırıda bulunulması, asla kabul edilemez ve hukuki sonuçları olan bir davranıştır." ifadelerine yer verdi.

SOYLU: ALLAH KİMSEYİ GÜÇ ZEHİRLENMESİNE DÜŞÜRMESİN

İmamoğlu'nun VIP salonunu kullanma hakkının bulunmadığını vurgulayan Soylu, "Trabzon'da kullandı. Arkadaşlar nezaket göstermişler. 'Ben buradan çıkmak istiyorum' demiş çıkarmışlar. Sonra Ordu'da kullanmak istemiş. Aramışlar milletvekilini demişler ki özel uçakla gidiyor 14 kişi, bunların hiçbirinin kendisinin dahi kullanma hakkı yok. Öbür taraftan alalım hem geçecek zaten. Bir problem yok. Valiye 'it' dedi. Allah kimseyi güç zehirlenmesine düşürmesin" dedi.



NUMAN KURTULMUŞ: İMAMOĞLU'NUN MASKESİNİN NASIL DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜNÜZ

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, ilk başlarda sempatik göründüğünü, son günlerde ise yüzündeki maskenin düştüğünü belirten Kurtulmuş, "Bir belediye başkan adayı, hem de ilk çıktığında bakın. Ne kadar sempatik ve herkese güzel görünen bir ifade. Kızmayan, sinirlenmeyen, herkesi kucaklayan, derdinde ve telaşında görünen birisi. Azıcık bir zorlukla karşılaşınca, yüzündeki maskenin nasıl düştüğünü gördünüz. Yüzündeki sırların nasıl dökülmeye başladığını gördünüz. Ayıptır, günahtır, yazıktır. Siyaset yapacağız diye, siyasette mücadele edeceğiz diye kimsenin kimseye hakaret etme hakkı yoktur. Hele bu kişi devleti temsil eden, o ildeki devletin otoritesini temsil eden bir vali ise ona hakaret etmek, hatta tehditte bulunmak kimsenin hakkı değildir, haddi değildir. Bu yanlışı şiddetle kınadığımızı ifade ediyoruz" şeklinde konuştu.