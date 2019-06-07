Erdoğan’ın minik misafiri Burak

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, şarkıcı Alişan ve eşi Buse Varol ile 4 aylık çocukları Burak'ı, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Alişan'ın oğluyla yakından ilgilenen Erdoğan, Burak'ı "Dedecim" diye sevdi. Alişan da ziyaretin ardından yaptığı paylaşımda, duygularını şöyle dile getirdi: "O kadar özel ve güzel bir saat geçirdik ki, özellikle aile konusunda, yavaş yavaş yitirmeye başladığımız örf ve ananelerimizle ilgili bize verdiği öğütler ve bu konudaki hassasiyetiniz için teşekkür ederiz."BaşkanErdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefonla görüştü. Erdoğan ve Kral Selman, birbirlerine bayram tebriğinde bulundu. İkili ilişkiler ve bölgesel konuların da ele alındığı görüşmede, Kral Selman, Erdoğan'a Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dönem başkanlığı süresince gösterdiği çabalar dolayısıyla teşekkür etti.