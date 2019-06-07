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FETÖ firarisi eski yüzbaşı çalılıkların arasında yakalandı

'ta /Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç edilmiş yüzbaşı, saklandığı çalılıkların arasında yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2019 15:05 Güncelleme Tarihi: 7.6.2019 15:06
FETÖ firarisi eski yüzbaşı çalılıkların arasında yakalandı

Yozgat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç edilmiş yüzbaşı, saklandığı çalılıkların arasında yakalandı.

2016'DA GÖREVİNDEN İHRAÇ EDİLDİ

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2016'da görevinden ihraç edilen ve Ankara Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı bulunan yüzbaşı M.O'nun Çayıralan ilçesi Fahralı köyüne akrabalarına bayram ziyaretine geldiğini öğrenen jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

ÇALILIKLAR ARASINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Köyde arama yapan jandarma, zanlıyı dere kenarında çalılıklar arasında saklanırken yakaladı. Jandarmada işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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FETÖ firarisi eski yüzbaşı çalılıkların arasında yakalandı
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