"FETÖ, PKK ve Türkiye düşmanları onun arkasında"

31 Mart seçimlerinde yaşanan usulsüzlükler nedeniyle yenilenecek olan İstanbul Belediye Başkanlığı seçiminde aynı usulsüzlüklerin yaşanmaması üzerine MHP, 80 ilden avukatlar yollayacağını açıkladı. MHP tarafından yapılan talep üzerine 80 ilden 100 avukat, seçimin kurallara ve yasalara uygun bir şekilde yapılmasının takibi adına İstanbul'a gönderilecek.

MHP İzmir teşkilatından 23 Haziran için İstanbul'a 100 avukat!

MHP İzmir İl Teşkilatı Başkanı Veysel Şahin, mazbata alındıktan sonra avukatların geri döneceğini söyledi. Veysel Şahin, "FETÖ'cü değil ama tüm FETÖ'cüler onun arkasında, PKK'lı değil ama bütün PKK'lılar onun arkasında, Türkiye düşmanı değil ama tüm Türkiye düşmanları onun arkasında. Ekrem İmamoğlu sadece bizim siyasi rakibimiz. Bizim derdimiz onun arkasındaki şer odaklarında." açıklamasını yaptı.