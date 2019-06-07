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", ve Türkiye düşmanları onun arkasında"

İzmir İl Teşkilatı Başkanı , MHP olarak İstanbul'a 100 avukat göndereceklerini açıkladı. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, seçimde İstanbul'a MHP olarak neden 100 avukat göndereceklerini açıkladı. Seçimde 'ın oylarının 'na yazılmasını kimsenin sorgulamadığını söyleyen Veysel Şahin, "Ekrem İmamoğlu 'cü değil ama tüm FETÖ'cüler onun arkasında, 'lı değil ama bütün PKK'lılar onun arkasında, Türkiye düşmanı değil ama tüm Türkiye düşmanları onun arkasında. Ekrem İmamoğlu bizim sadece siyasi rakibimiz. Bizim derdimiz onun arkasındaki şer odaklarında." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 7.6.2019 11:51 Güncelleme Tarihi: 7.6.2019 12:03
FETÖ, PKK ve Türkiye düşmanları onun arkasında

31 Mart seçimlerinde yaşanan usulsüzlükler nedeniyle yenilenecek olan İstanbul Belediye Başkanlığı seçiminde aynı usulsüzlüklerin yaşanmaması üzerine MHP, 80 ilden avukatlar yollayacağını açıkladı. MHP tarafından yapılan talep üzerine 80 ilden 100 avukat, seçimin kurallara ve yasalara uygun bir şekilde yapılmasının takibi adına İstanbul'a gönderilecek.

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MHP İzmir İl Teşkilatı Başkanı Veysel Şahin, mazbata alındıktan sonra avukatların geri döneceğini söyledi. Veysel Şahin, "FETÖ'cü değil ama tüm FETÖ'cüler onun arkasında, PKK'lı değil ama bütün PKK'lılar onun arkasında, Türkiye düşmanı değil ama tüm Türkiye düşmanları onun arkasında. Ekrem İmamoğlu sadece bizim siyasi rakibimiz. Bizim derdimiz onun arkasındaki şer odaklarında." açıklamasını yaptı.

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"FETÖ, PKK ve Türkiye düşmanları onun arkasında"
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