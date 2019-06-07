FETÖ’nün ankesör oyunu çöktü 2 yılda 15 bin hain deşifre oldu

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, Türkiye genelindeki 3 bin 745 ankesörlü telefon hattının tamamı tarandı. Binlerce sayfalık HTS dökümleri çıkarılıp incelendi. Sivil örgüt imamlarının TSK'ya sızdırdıkları askerle aralarındaki irtibatı gizlemek için değişik yöntemleri de vardı. İtirafçı ifadeleri ve yapılan araştırmalara göre, örgütün mahrem imamları, TSK'ya sızdırdıkları personel ile deşifre olmamak için kendi telefonlarından değil de ankesör diye tabir edilen, kamuya açık hatlarından iletişim kuruyordu.İlk olarak FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen soruşturma kapsamında 2017 yılında gözaltına alınan bir astsubayın itiraflarıyla örgütün ankesör sistemi çözüldü. Şüpheli astsubay savcılıktaki sorgusunda, FETÖ'nün Tekirdağ'da askerlerden sorumlu olan ve kendileriyle örgütsel faaliyetler kapsamında görüşmeler yapan sorumlu abilerin, irtibat kurmak için ankesörlü telefon kullandıklarını söyledi. Soruşturma derinleştikçe detaylar ortaya çıktı. Daha çok gizli buluşmalarla yüz yüze görüşmeyi tercih eden hainler, zaman zaman kontörlü telefon da denilen büfe, benzinlik, restoran, bakkal gibi iş yerlerindeki kamuya açık telefonlar üzerinden haberleşiyordu. Bu ilk tespitin ardından tüm illerde başsavcılık ve emniyet müdürlükleri, sınırları içindeki ankesörlü hatları mercek altına aldı. Ülke genelinde soruşturmalar derinleştirilerek örgütün kripto yapılanması büyük ölçüde ortaya çıkarıldı. İlk ankesör operasyonunun yapıldığı Tekirdağ'da bugüne kadar 500'ün üzerinde şüpheli gözaltına alındı.İstanbul'da ise 29 Kasım 2017'den itibaren yürütülen ankesör soruşturmaları 4 grup halinde yürütüldü. İl genelindeki 469 ankesörlü telefon hattın HTS kaydı çıkarıldı. Bugüne kadar ankesörden irtibat kurdukları tespit edilen 2 bin 247 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi. Bunlardan bin 952'si yakalandı, bin 220'si tutuklandı, 504'ü ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle itirafçı olup örgütsel faaliyet ve örgüt mensupları hakkında bilgiler verdikleri için adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara il genelinde 477 ankesörlü telefon hattı incelendi. Başkentte bugüne kadar 3 bin 500 FETÖ şüphelisi ankesör araştırmalarından deşifre oldu. Bu kişilerin itirafları doğrultusunda örgütün bin mahrem imamı yakalandı. İzmir'de de kentteki 4 bin 620 ankesörlü telefonların tamamı tarandı. Bine yakın örgüt üyesine gözaltına alındı.Ülke genelinde gözaltına alınanların sayısı 11 bini geçerken, şüphelilerden yüzde 45'i itirafçı oldu.