AK Parti’den Vali’ye hakaret görüntülerini yayınlamayan FOX TV’ye tepki

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu ve beraberindekilerin, 5 Haziran Çarşamba günü Ordu'da gerçekleştirdikleri program sonrasında özel uçakla İstanbul'a dönüş yolculuğunda, yasal hakları olmadığı halde Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki VIP salonunu kullanmak istemeleri neticesinde istenmeyen olaylar yaşandı.

VALİYE HAKARET EDİLDİ

İkazlara CHP adayının ve beraberindekilerin aldırmadığı, VIP salonu kapısında görev alan polis memurlarına mukavemet ettiği ve ittiği belirtildi. Grubun VIP salonuna zorla girmek istediği, bu esnada aprona çıkış kapısı önünde gerekli önlemlerin alındığı öğrenildi. Aprona çıkmalarına izin verilmeyen grubun tekrar VIP otoparka yöneldiği, bu esnada CHP adayının kendisine refakat eden polislere hitaben "Bu Vali tam bir it" ifadesini kullandığı ileri sürüldü.

FOX TV, Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi'ne hakaret ettiği görüntüleri neden yayınlamıyor?

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MEHMET MUŞ: FOX O ANLARI GİZLİYOR! NİYE?

AK Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada FOX TV'nin Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı hakaretleri gizlediğini söyledi. Muş, yaptığı açıklamada, "İmamoğlu'nun devletin valisine "it" dediği hatta yanındaki vekilin ağır küfürler savurduğu görüntüyü niye yayınlamıyorlar? FOX Tv gizliyor. Niye? İmamoğlu'nun makyajı dökülecek gerçek yüzü ortaya çıkacak diye. Sözde tarafsız haber kanalı. Ne tarafsızı? Bunlar CHP'nin medya birimi." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun devletin valisine "it" dediği hatta yanındaki vekilin ağır küfürler savurduğu görüntüyü niye yayınlamıyorlar? FOX Tv gizliyor. Niye? İmamoğlu'nun makyajı dökülecek gerçek yüzü ortaya çıkacak diye.



Sözde tarafsız haber kanalı. Ne tarafsızı?Bunlar CHP'nin medya birimi pic.twitter.com/BRJ2Wb0et6 — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) June 8, 2019