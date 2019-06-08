CHP'li Ekrem İmamoğlu seçmene hakarette sınır tanımıyor

FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütlerinden kendisine gelen destek açıklamalarına tek kelime etmeyen, yabancı basının önünde el pençe divan duran CHP, HDP ve İyi Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun skandalları saymakla bitmiyor.

HAVALİMANI'NDA OLAY ÇIKARDI! KARAKOL BASTI...

Havalimanlarının VIP salonunu kullanma hakkı olmadığı halde, apronu basan, ekibiyle beraber Ordu Valisine hakaretler savuran İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde karakol basarak polisleri darp etmişti. Kendisinin yolsuzluklarını ifşa eden Akit TV muhabiri Adnan Sular'ı, yancılarına dövdüren İmamoğlu, terör örgütleriyle beraber hareket ettiği için kendisine tepki gösteren bir esnafı da kameralar önünde tokatlamıştı.

Ordu - Giresun Havalimanı'nda Ordu Valisi'ne ve görevli polislere hakaretler edildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı!

ŞAİBELİ SEÇİMLER İPTAL EDİLİNCE ŞİRAZESİ KAYDI

Hukuksuz bir şekilde aldığı mazbata YSK tarafından bloke edilince şirazesi kayan CHP'li İmamoğlu, gerçek zihniyetini gözler önüne seren hareketlere imza atıyor. Önceki gün Ordu-Giresun Havalimanı'nda yetkisi ve hakkı olmadığı halde VIP salonunu kullanmak için arbede çıkaran ve polislere saldıran CHP'nin adayı ve ekibi, Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaretler savurdular.

İşte Beton Ekrem'in ikiyüzlülüğü

DEVLET TEMAYÜLLERİNİ YERLE BİR ETTİ

Bulunduğu ilde devleti temsil eden en üst düzey mevki olan valilik makamına hakaret eden CHP'li İmamoğlu, devlet temayüllerini yerle bir etti. Oysa aynı İmamoğlu, 40 bin vatandaşımızın kanını ellerinde taşıyan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'heykelini dikme' rüyaları gören Selahattin Demirtaş'ı yere göğe sığdıramamıştı.

KARAKOL DA BASTI

Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde karakol basan ve 'dışarıya gel' sözleriyle polisleri düelloya davet eden İmamoğlu gerçek yüzünü o zaman da göstermişti.

CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'ndan Tevfik Göksu ile ilgili skandal sözler

HER FIRSATTA MİLLİ İRADEYE SAYGI DİYOR AMA...

Her fırsatta sandığa saygı edebiyatı yapan İmamoğlu, AK Parti'nin Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya yönelik, 'ben onu tanımıyorum' diyerek milli iradeyi ezdi geçti. İBB koltuğuna hile ile oturduğu 17 gün boyunca, İBB Meclis toplantılarında despot bir tavır takınan İmamoğlu, bir meclis üyelerinin sözlerini 'burda başkan benim' diyerek kestirdi.

Ekrem İmamoğlu'nun hoşgörü maskesi bir kez daha düştü! Gazetecileri acımasızca darp ettirdi

GAZETECİLERİ DÖVDÜRTTÜ

FETÖ ve PKK ile yakın temasına tepki gösteren bir vatandaşı tokatlayan İmamoğlu, kendisini eleştiren kişileri ise 'senin beynin uyuşmuş' 'sen kafanı böyle şeylere yorma' sözleriyle aşağıladı. Yabancı basın mensupları önünde iki büklüm duran ve adeta 'emrinizdeyim' imajı veren İmamoğlu, Türk gazetecileri ise ya dövdürdü ya da aşağıladı. Beylikdüzü Belediyesi'ndeki yolsuzlukları ifşa eden Akit TV muhabiri Adnan Sular'ı dövdüren İmamoğlu, bir başka gazeteciyi ise 'Başkan' yazacaksınız diye tehdit etti.

Ekrem İmamoğlu'ndan vatandaşa büyük saygısızlık

VALİ PKK'NIN DA HEDEFİNDE

CHP'lilerin saldırdığı Ordu Valisi Seddar Yavuz'un, PKK suikastinden son anda kurtulduğu ortaya çıkmıştı. Terör örgütü PKK'nın kendisine yönelik hain girişiminin sonuçsuz kaldığını sosyal medya hesabından paylaşan Yavuz, "7 Haziran 2016'da Muş'ta beni öldürmek için 1 ton patlayıcı yüklü araç gönderen PKK ve onun siyasi uzantıları hâlâ bana saldırmaya devam ediyor. Aziz milletimize ve devletimize bir değil bin Seddar Yavuz feda olsun" ifadelerini kullanmıştı.