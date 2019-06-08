Hedef Kandil

Türkiye-İran-Irak üçgenindeki Hakurk Vadisi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 27 Mayıs'ta başlatılan, hava ve kara birliklerinin katıldığı "Pençe Harekâtı" devam ediyor. Şu ana kadar 43 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği harekât kapsamında, Hakurk Vadisi'nde stratejik 15 noktaya yeni askeri üs bölgeleri kuruldu.

Pençe Harekâtı kapsamında, 15 bin özel eğitimli komandonun katıldığı "Pençe Harekâtı"nda Hakurk Vadisi'nde, teröristlerin Türkiye'ye sızma girişiminde kullandığı stratejik 15 nokta temizlendikten sonra buralara yeni askeri üs bölgesi kuruldu.

Kandil'e açılan Hakurk Vadisi'ndeki Şefik Dağı ile Lelikan Tepesi, Ali Drej Boğazı, Boti Tepe bölgelerinde PKK'lı teröristlerin kullandığı stratejik 15 ayrı noktaya kurulan askeri üs bölgelerine ağır makineli silahlar ile uzun menzilli obüs topları yerleştirildi.

Bu askeri üs bölgelerine Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli askerler yerleştirilirken, vadi teröristlerin olası sızma girişimlerine karşı "Baykuş Gözü" adı verilen termal kameralarla kontrol ediliyor. Şu ana kadar 43 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği harekât kapsamında, bölgede İnsansız Hava Araçları (İHA) keşif ve istihbarat amacıyla uçuşlar gerçekleştiriyor. Pençe Harekâtı 27 Mayıs'ta başlatılmıştı.

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