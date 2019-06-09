Ordu Valiliği’nden CHP İstanbul Adayı için suç duyurusu

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CHPİstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin Ordu-Giresun Havalimanı'nda yasal hakları olmadığı halde VIP salonuna zorla girmeye çalışması ve mülki amirlere ağza alınmayacak ifadelerle hakaret etmesiyle ilgili suç duyurusunda bulunuldu.Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada "Sayın Valimizin ve güvenlik güçlerimizin nezdinde devletimizi, devletin temsil makamını ve kurumlarını küçük düşürücü, aşağılayıcı, tehdit ve hakaret içeren söylemlerde bulunan kişiler hakkında tüm bilgi, belge ve görüntülerle birlikte Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuş ve hukuki süreç başlatılmıştır" denildi. Bu arada olaya ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. İmamoğlu VIP salonuna girmeye çalışırken polisler kuralları hatırlatarak içeri alamayacaklarını söyledi. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gencer Bayram, VIP salonunu kullanmalarının mümkün olamayacağını belirtince yaşanan gerginlikte CHP adayı İmamoğlu polislere, "Bu sizlik bir durum değildir. Bu vali itlik yapmıştır. Kendisine aynen iletin" diyerek Ordu Valisi Seddar Yavuz'a ağır hakaretlerde bulundu.